С антисептиками и градусниками: новосибирские школьники начали сдавать ЕГЭ

В Новосибирске выпускники школ начали сдавать ЕГЭ — на сегодня, 3 июля, были назначены экзамены по информатике, географии и литературе.

В этом году в области экзамен сдают 13 тысяч 800 человек, в том числе выпускники прошлых лет.

— Мы были готовы изначально, в рамках бюджета средства мы потратили либо на замену оборудования, либо на оснащение аудиторий. Все расходы были плановые. Единственные дополнительные деньги, которые мы получили из резервного фонда — 14,5 млн рублей — на осуществление противоэпидемических мероприятий в каждой школе, где находится пункт проведения экзаменов, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время встречи с журналистами.