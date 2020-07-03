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Образование

С антисептиками и градусниками: новосибирские школьники начали сдавать ЕГЭ

В этом году выпускникам на входе измеряют температуру

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В этом году госэкзамен сдают с соблюдением социальной дистанции и масочного режима

В этом году госэкзамен сдают с соблюдением социальной дистанции и масочного режима

В Новосибирске выпускники школ начали сдавать ЕГЭ — на сегодня, 3 июля, были назначены экзамены по информатике, географии и литературе.

В этом году в области экзамен сдают 13 тысяч 800 человек, в том числе выпускники прошлых лет.

— Мы были готовы изначально, в рамках бюджета средства мы потратили либо на замену оборудования, либо на оснащение аудиторий. Все расходы были плановые. Единственные дополнительные деньги, которые мы получили из резервного фонда — 14,5 млн рублей — на осуществление противоэпидемических мероприятий в каждой школе, где находится пункт проведения экзаменов, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время встречи с журналистами.

В этом году ЕГЭ могут сдавать те, кто планирует поступать в вуз. По словам министра, от сдачи экзамена в Новосибирске отказались около тысячи выпускников.

В пунктах сдачи поставили антисептики, а на входе измеряют температуру

В пунктах сдачи поставили антисептики, а на входе измеряют температуру

Пробный ЕГЭ прошёл в Новосибирске 29 июня. Журналисты НГС попали на эту репетицию и выяснили, через сколько минут о «слитом» варианте экзамена узнают проверяющие и что делать тем, кто придет с температурой. Подробности — в нашем репортаже.

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ЕГЭэкзаменкоронавирус в Новосибирске
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