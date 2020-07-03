Дело о гибели журналиста Антона Лучанского начнут рассматривать в суде

«Вести Новосибирск», ссылаясь на открытые источники, писали о том, что Лазьков какое-то время был учредителем транспортной компании, которая два года показывала нулевой доход, а потом резкий рост выручки — 19 миллионов с прибылью 3 миллиона. После этого фирма закрылась, и Никита Лазьков открыл новый бизнес. На закрытой странице одной из соцсетей он называл себя управляющим банком. Кроме этого, по данным журналистов, отец Никиты Лазькова известен тем, что в конце 2000-х получил срок за то, что вовлекал новосибирских девушек в занятие проституцией в Испании. Тем из них, кто пытался сбежать, угрожали продажей на органы. Сейчас, по данным «Вестей», отец Лазькова владеет бизнесом по продаже электроприборов.



НГС поговорил со знакомыми Антона Лучанского — вот их трогательные воспоминания о нём.

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