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В Новосибирск прибыла электричка из Крыма — мы узнали зачем

Железнодорожное сообщение с Крымом было восстановлено в декабре 2019 года

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Крымская электричка не будет больше перевозить пассажиров

Крымская электричка не будет больше перевозить пассажиров

На путях станции Новосибирск-Главный появилась электричка Крымской железной дороги. В «РЖД» объяснили, откуда она тут взялась.

Необычный поезд случайно обнаружил корреспондент НГС. Электричка стояла на запасных путях и единственное, что обращало на себя внимание, это надпись на локомотиве: «Крымская железная дорога».

Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, электропоезд ЭР2К Крымской железной дороги, который в настоящее время находится на путях станции Новосибирск-Главный, списан и прибыл на утилизацию.

— Западно-Сибирская железная дорога к данному факту не имеет отношения, работы по утилизации будут выполнены частной компанией, — подчеркнули в пресс-службе.

Даже обычным поездом из Новосибирска уехать в Крым будет непросто. На сайте «РЖД» билет по такому маршруту не продается. Самый быстрый способ добраться туда по железной дороге, это взять билет до Краснодара (3 суток и один час в пути) и уже там пересесть на поезд «Таврия» до Симферополя (11 часов в пути). Само по себе железнодорожное сообщение с Крымом было восстановлено в декабре 2019 года, когда была введена в строй железнодорожная ветка Крымского моста.

Географические неожиданности происходят в Новосибирске с электричками не в первый раз. Так, в 2020 году пассажиры электропоезда, следовавшего в Черепаново, увидели на электронном табло объявление о том, что поезд следует до станции Москва-Рижская.

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Крымутилизацияэлектричкановосибирск
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