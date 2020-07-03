В Новосибирск прибыла электричка из Крыма — мы узнали зачем

На путях станции Новосибирск-Главный появилась электричка Крымской железной дороги. В «РЖД» объяснили, откуда она тут взялась.
Необычный поезд случайно обнаружил корреспондент НГС. Электричка стояла на запасных путях и единственное, что обращало на себя внимание, это надпись на локомотиве: «Крымская железная дорога».
Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, электропоезд ЭР2К Крымской железной дороги, который в настоящее время находится на путях станции Новосибирск-Главный, списан и прибыл на утилизацию.
— Западно-Сибирская железная дорога к данному факту не имеет отношения, работы по утилизации будут выполнены частной компанией, — подчеркнули в пресс-службе.
Даже обычным поездом из Новосибирска уехать в Крым будет непросто. На сайте «РЖД» билет по такому маршруту не продается. Самый быстрый способ добраться туда по железной дороге, это взять билет до Краснодара (3 суток и один час в пути) и уже там пересесть на поезд «Таврия» до Симферополя (11 часов в пути). Само по себе железнодорожное сообщение с Крымом было восстановлено в декабре 2019 года, когда была введена в строй железнодорожная ветка Крымского моста.
Географические неожиданности происходят в Новосибирске с электричками не в первый раз. Так, в 2020 году пассажиры электропоезда, следовавшего в Черепаново, увидели на электронном табло объявление о том, что поезд следует до станции Москва-Рижская.