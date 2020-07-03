В НСО от коронавируса умерли ещё 4 человека — у всех были сопутствующие заболевания

Таким образом, количество смертей от коронавируса в регионе достигло 105. В реанимации сейчас 108 пациентов, 41 из них — на аппаратах ИВЛ, сообщила на брифинге Аксёнова.

После публикации оперштаб уточнил информацию:

«В отделениях реанимации находятся 80 человек. На ИВЛ — 21 пациент», — говорится в сообщении.

Новосибирская область лидирует в Сибири по летальности от коронавируса — индекс смертности в регионе до сих пор хуже окружного и общероссийского.