3 июля пятница
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 5/10
usd 70.52
eur 79.52
Тема дня Летники могут открыть с 6 июля

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

В НСО от коронавируса умерли ещё 4 человека — у всех были сопутствующие заболевания

За все время от новой инфекции скончались 105 новосибирцев

13 444
154 Обсудить

Поделиться

В реанимации 108 пациентов, 41 из них — на ИВЛ

В реанимации 108 пациентов, 41 из них — на ИВЛ

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались 4 человека.

Об этом 3 июля сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Трое умерших — женщины в возрасте от 65 до 85 лет и один 60-летний мужчина. По данным Аксёновой, у всех были коморбидные состояния (протекало сразу несколько болезней) и сопутствующие заболевания, которые стали отягощением к коронавирусной инфекции.

— Каждый летальный случай для нас — это сложная ситуация, мы разбираем с участием главных специалистов, почему случился летальный исход, по всем озвученным пациентам, — сказала Аксёнова.

Таким образом, количество смертей от коронавируса в регионе достигло 105. В реанимации сейчас 108 пациентов, 41 из них — на аппаратах ИВЛ, сообщила на брифинге Аксёнова.

После публикации оперштаб уточнил информацию:

«В отделениях реанимации находятся 80 человек. На ИВЛ — 21 пациент», — говорится в сообщении.

Новосибирская область лидирует в Сибири по летальности от коронавируса — индекс смертности в регионе до сих пор хуже окружного и общероссийского.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157-00-00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ9

Поделиться

Поделиться

погибшиековид-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (154)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!