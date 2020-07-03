В НСО от коронавируса умерли ещё 4 человека — у всех были сопутствующие заболевания

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались 4 человека.
Об этом 3 июля сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.
Трое умерших — женщины в возрасте от 65 до 85 лет и один 60-летний мужчина. По данным Аксёновой, у всех были коморбидные состояния (протекало сразу несколько болезней) и сопутствующие заболевания, которые стали отягощением к коронавирусной инфекции.
— Каждый летальный случай для нас — это сложная ситуация, мы разбираем с участием главных специалистов, почему случился летальный исход, по всем озвученным пациентам, — сказала Аксёнова.
Таким образом, количество смертей от коронавируса в регионе достигло 105. В реанимации сейчас 108 пациентов, 41 из них — на аппаратах ИВЛ, сообщила на брифинге Аксёнова.
После публикации оперштаб уточнил информацию:
«В отделениях реанимации находятся 80 человек. На ИВЛ — 21 пациент», — говорится в сообщении.
Новосибирская область лидирует в Сибири по летальности от коронавируса — индекс смертности в регионе до сих пор хуже окружного и общероссийского.
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