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Еще 105 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Новосибирской области

Трое из заболевших — дети

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Всего в регионе 6282 случая заболевания инфекцией

Всего в регионе 6282 случая заболевания инфекцией

За прошедшие сутки в Новосибирске зарегистрировали ещё 105 случаев коронавирусной инфекции. Об этом на встрече с журналистами заявила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

— По текущей ситуации за сутки 105 случаев, из них 3 детей, — сообщила Аксёнова.

Всего в регионе зарегистрировано 6282 случая COVID-19, из них детей — 373. С выздоровлением выписаны 138 пациентов.

Родственники тех новосибирцев, которые умерли от коронавируса, считают, что официальная статистика врёт. Мы посчитали катафалки и изучили справки о смерти. О том, сколько на самом деле людей умирает в ковидном госпитале, — в нашем репортаже.

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коронавирусная инфекцияковид-19коронавирус
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