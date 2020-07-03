Еще 105 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирске зарегистрировали ещё 105 случаев коронавирусной инфекции. Об этом на встрече с журналистами заявила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

— По текущей ситуации за сутки 105 случаев, из них 3 детей, — сообщила Аксёнова.

Всего в регионе зарегистрировано 6282 случая COVID-19, из них детей — 373. С выздоровлением выписаны 138 пациентов.

Родственники тех новосибирцев, которые умерли от коронавируса, считают, что официальная статистика врёт. Мы посчитали катафалки и изучили справки о смерти. О том, сколько на самом деле людей умирает в ковидном госпитале, — в нашем репортаже.

