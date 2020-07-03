В Кировском районе опрокинулся грузовик с пивом — бутылки высыпались на проезжую часть

В Кировском районе Новосибирска на улице Северный проезд опрокинулся грузовик с пивом.



— На Северном проезде, напротив Торгового города «Левобережный», произошло ДТП, в результате которого автомобиль одного из участников опрокинулся на правый бок, — сообщили очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В итоге бутылки с пивом высыпались на проезжую часть.