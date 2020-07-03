В Кировском районе опрокинулся грузовик с пивом — бутылки высыпались на проезжую часть

В Кировском районе Новосибирска на улице Северный проезд опрокинулся грузовик с пивом.
— На Северном проезде, напротив Торгового города «Левобережный», произошло ДТП, в результате которого автомобиль одного из участников опрокинулся на правый бок, — сообщили очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В итоге бутылки с пивом высыпались на проезжую часть.
В новосибирской Госавтоинспекции не смогли оперативно уточнить информацию об обстоятельствах ДТП.
В конце июня на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова столкнулись Hyundai Solaris и Subaru Forester. В результате аварии Subaru Forester перевернулся на крышу.