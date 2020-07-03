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В Кировском районе опрокинулся грузовик с пивом — бутылки высыпались на проезжую часть

Авария случилась напротив Торгового города «Левобережный»

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Бутылки с пивом рассыпались по дороге

Бутылки с пивом рассыпались по дороге

В Кировском районе Новосибирска на улице Северный проезд опрокинулся грузовик с пивом.

— На Северном проезде, напротив Торгового города «Левобережный», произошло ДТП, в результате которого автомобиль одного из участников опрокинулся на правый бок, — сообщили очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В итоге бутылки с пивом высыпались на проезжую часть.

В новосибирской Госавтоинспекции не смогли оперативно уточнить информацию об обстоятельствах ДТП.

Авария случилась после 9 часов утра

Авария случилась после 9 часов утра

Грузовик перевернулся на Северном проезде

Грузовик перевернулся на Северном проезде

В конце июня на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова столкнулись Hyundai Solaris и Subaru Forester. В результате аварии Subaru Forester перевернулся на крышу.

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ДТП
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