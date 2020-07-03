Смертельная авария под Новосибирском: грузовой «Мерседес» врезался в «Жигули» на трассе

Пассажир «Жигулей» погиб в аварии под Новосибирском — на трассе в легковую машину въехал грузовой «Мерседес».

Авария произошла 2 июля в 3:20 в Коченевском районе Новосибирской области на 1396-м км автодороги Р-254 «Иртыш», сообщили в ГИБДД по НСО.

Водитель грузового автомобиля «Мерседес» 1957 года рождения ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска. В пути он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии 22-летний водитель и 25-летний пассажир «Жигулей», жители Новосибирска, с серьезными травмами были доставлены в Коченевскую центральную районную больницу. Около 18:00 пострадавший в аварии пассажир скончался, не приходя в сознание.

