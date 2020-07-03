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Происшествия

Смертельная авария под Новосибирском: грузовой «Мерседес» врезался в «Жигули» на трассе

Пострадавший пассажир скончался в больнице от травм, так и не придя в сознание

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«Мерседес» столкнулся с «Жигулями», которые ехали в попутном направлении

«Мерседес» столкнулся с «Жигулями», которые ехали в попутном направлении

Пассажир «Жигулей» погиб в аварии под Новосибирском — на трассе в легковую машину въехал грузовой «Мерседес».

Авария произошла 2 июля в 3:20 в Коченевском районе Новосибирской области на 1396-м км автодороги Р-254 «Иртыш», сообщили в ГИБДД по НСО.

Водитель грузового автомобиля «Мерседес» 1957 года рождения ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска. В пути он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии 22-летний водитель и 25-летний пассажир «Жигулей», жители Новосибирска, с серьезными травмами были доставлены в Коченевскую центральную районную больницу. Около 18:00 пострадавший в аварии пассажир скончался, не приходя в сознание.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Если вы стали очевидцем ДТП, знаете его участников или обладаете другой информацией о происшествии, свяжитесь с редакцией через почту news@ngs.ru или WhatsApp по номеру +7 913 713-55-80.

В прошлую субботу в Новосибирской области произошло смертельное ДТП: в районе села Верх-Ирмень столкнулись Toyota Corolla и грузовик Hino. В результате аварии водитель Toyota погиб на месте от полученных травм.

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«Жигули»ДТПпогиб в ДТПтрасса«Мерседес»
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