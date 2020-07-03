Слишком много смертей: Новосибирская область лидирует в Сибири по летальности от коронавируса

По состоянию на 2 июля индекс летальности в Новосибирской области составляет 1,64%. Регион продолжает оставаться «антилидером» среди субъектов СФО и занимает 1-е место по индексу летальности. Этот показатель до сих пор хуже окружного и общероссийского. На втором месте Красноярский край — 1,49%. Замыкает рейтинг Республика Тыва, здесь самый низкий показатель — 0,06%.

Республика Алтай лишилась показателя нулевой летальности. Сейчас в России остается всего два региона, в которых нет умерших от COVID-19 — Ненецкий АО и Сахалинская область. Субъект с самым высоким индексом летальности — это город Санкт-Петербург (4,96%).

Общероссийский индекс летальности за неделю увеличился незначительно и до сих пор выше единицы — 1,46%. Только два федеральных округа демонстрируют худшие показатели — Северо-Западный (2,66%) и Северо-Кавказский (2,30%).