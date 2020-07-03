Слишком много смертей: Новосибирская область лидирует в Сибири по летальности от коронавируса

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 2 июля, Новосибирская область лидирует в Сибири по показателю летальности (процентное отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших такой диагноз) от новой инфекции. Специалисты Роспотребнадзора называют снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.
Так, общее количество новосибирцев, которым поставили диагноз «новая коронавирусная инфекция», на 2 июля — 6177 человек. Недельный прирост составил 719 человек. За все время умер 101 заболевший.
По состоянию на 2 июля индекс летальности в Новосибирской области составляет 1,64%. Регион продолжает оставаться «антилидером» среди субъектов СФО и занимает 1-е место по индексу летальности. Этот показатель до сих пор хуже окружного и общероссийского. На втором месте Красноярский край — 1,49%. Замыкает рейтинг Республика Тыва, здесь самый низкий показатель — 0,06%.
Республика Алтай лишилась показателя нулевой летальности. Сейчас в России остается всего два региона, в которых нет умерших от COVID-19 — Ненецкий АО и Сахалинская область. Субъект с самым высоким индексом летальности — это город Санкт-Петербург (4,96%).
Общероссийский индекс летальности за неделю увеличился незначительно и до сих пор выше единицы — 1,46%. Только два федеральных округа демонстрируют худшие показатели — Северо-Западный (2,66%) и Северо-Кавказский (2,30%).
Родственники умерших от коронавируса новосибирцев считают, что официальная статистика врёт — мы посчитали катафалки и изучили справки о смерти. О том, сколько на самом деле людей умирает в ковидном госпитале — в нашем репортаже.