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За сутки в кювет с новосибирских трасс слетели грузовик и две легковые

Все три ДТП случились за прошедшие сутки

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Грузовая «Газель» упала на бок в кювет напротив посёлка Приобский на Колыванском шоссе при движении в сторону города

Грузовая «Газель» упала на бок в кювет напротив посёлка Приобский на Колыванском шоссе при движении в сторону города

За прошедшие сутки в Новосибирской области произошло три ДТП, во время которых автомобили съехали с трассы.

Первая авария произошла утром 2 июля на автодороге Р-256. На выезде из Бердска в сторону Искитима в районе посёлка Вега вылетел в кювет и перевернулся на крышу хэтчбек.

Хэтчбек вылетел в кювет и перевернулся на крышу&nbsp;на автодороге Р-256

Хэтчбек вылетел в кювет и перевернулся на крышу на автодороге Р-256

Следующая авария произошла днём в Коченёвском районе на трассе Р-254 неподалёку от станции «Лесная поляна». Здесь произошло серьёзное ДТП, в результате которого один из автомобилей вылетел с трассы со значительными повреждениями.

Легковушка со значительными повреждениями вылетела с трассы&nbsp;

Легковушка со значительными повреждениями вылетела с трассы 

Вечером на Колыванском шоссе напротив посёлка Приобский при движении в сторону города на боку в кювете оказалась грузовая «Газель». На месте аварий работали сотрудники ГИБДД, выясняли обстоятельства происшествий.

В начале июля на Большевистской Toyota врезалась в ограждение и перевернулась на крышу — два человека серьёзно пострадали.

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ДТПкюветавтомобиль сошел с трассы
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