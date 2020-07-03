За сутки в кювет с новосибирских трасс слетели грузовик и две легковые

За прошедшие сутки в Новосибирской области произошло три ДТП, во время которых автомобили съехали с трассы.
Первая авария произошла утром 2 июля на автодороге Р-256. На выезде из Бердска в сторону Искитима в районе посёлка Вега вылетел в кювет и перевернулся на крышу хэтчбек.
Следующая авария произошла днём в Коченёвском районе на трассе Р-254 неподалёку от станции «Лесная поляна». Здесь произошло серьёзное ДТП, в результате которого один из автомобилей вылетел с трассы со значительными повреждениями.
Вечером на Колыванском шоссе напротив посёлка Приобский при движении в сторону города на боку в кювете оказалась грузовая «Газель». На месте аварий работали сотрудники ГИБДД, выясняли обстоятельства происшествий.
В начале июля на Большевистской Toyota врезалась в ограждение и перевернулась на крышу — два человека серьёзно пострадали.