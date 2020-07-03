За сутки в кювет с новосибирских трасс слетели грузовик и две легковые

За прошедшие сутки в Новосибирской области произошло три ДТП, во время которых автомобили съехали с трассы.



Первая авария произошла утром 2 июля на автодороге Р-256. На выезде из Бердска в сторону Искитима в районе посёлка Вега вылетел в кювет и перевернулся на крышу хэтчбек.