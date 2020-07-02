Директор МКУ «Калининский» пойдёт под суд: он два года платил за вывоз снега, который не убирали

В отношении директора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Кроме того, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, совершённом с вымогательством. Согласно версии следствия, мужчина, используя свои полномочия, вымогал деньги у предпринимателя, с которым МКУ «Калининское» заключило муниципальный контракт. Установлено, что за два года он получит 160 тысяч рублей.

В середине июня суд арестовал директора новосибирского колледжа — он попался на махинации с ремонтом.