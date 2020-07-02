2 июля четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 70.44
eur 79.19
Тема дня Новосибирск затопило: люди и машины плывут в лужах

Все новости

Все новости
Город

Директор МКУ «Калининский» пойдёт под суд: он два года платил за вывоз снега, который не убирали

Также его обвиняют в вымогательстве

1 043
8 Обсудить

Поделиться

Снег не убирали два года, но деньги платили

Снег не убирали два года, но деньги платили

В Новосибирске пойдёт под суд глава муниципального казённого учреждения «Калининское». Его обвиняют в халатности и получении взятки.

— Установлено, что в 2019 и 2020 годах муниципальное казённое учреждение города Новосибирска «Калининское» заключило муниципальные контракты на оказание услуг по уборке на территории района снега в зимний период. При этом руководитель организации принял и оплатил фактически не выполненные подрядчиками работы по вывозу снега на сумму почти 2,2 миллиона рублей, — сообщается на сайте Генрокуратуры.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Кроме того, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, совершённом с вымогательством. Согласно версии следствия, мужчина, используя свои полномочия, вымогал деньги у предпринимателя, с которым МКУ «Калининское» заключило муниципальный контракт. Установлено, что за два года он получит 160 тысяч рублей.

В середине июня суд арестовал директора новосибирского колледжа — он попался на махинации с ремонтом.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

взяткавымогательствоуборка снега
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!