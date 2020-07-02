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Этим вечером в Новосибирске прогремит салют — рассказываем, где и в честь чего

Президент присвоил городу почётное звание. По этому поводу местные власти решили устроить праздник

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Город отпразднует присвоение почётного звания

Город отпразднует присвоение почётного звания

Поздно вечером в четверг, 2 июля, над Новосибирском прогремит праздничный салют, посвящённый присвоению столице области звания «Город трудовой доблести».

— В 22:45 в связи с присвоением Новосибирску почётного звания наш символ Победы — Новосибирский государственный академический театр оперы и балета — представит светомузыкальную композицию, в небе над Новосибирском вспыхнут огни фейерверка, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил почётное звание сразу 20 городам, в том числе Томску, Омску, Новокузнецку, Иркутску, Уфе, Самаре, Перми, Нижнему Тагилу, Екатеринбургу, Челябинску, Саратову, Боровичам, Магнитогорску, Ижевску, Казани, Ярославлю, Ульяновску и Иваново.

Вчера в России прошёл последний день голосования по поправкам. Сегодня завершился подсчёт голосов, по результатам которого большинство проголосовало за изменения в Конституции.

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