Этим вечером в Новосибирске прогремит салют — рассказываем, где и в честь чего

Поздно вечером в четверг, 2 июля, над Новосибирском прогремит праздничный салют, посвящённый присвоению столице области звания «Город трудовой доблести».



— В 22:45 в связи с присвоением Новосибирску почётного звания наш символ Победы — Новосибирский государственный академический театр оперы и балета — представит светомузыкальную композицию, в небе над Новосибирском вспыхнут огни фейерверка, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил почётное звание сразу 20 городам, в том числе Томску, Омску, Новокузнецку, Иркутску, Уфе, Самаре, Перми, Нижнему Тагилу, Екатеринбургу, Челябинску, Саратову, Боровичам, Магнитогорску, Ижевску, Казани, Ярославлю, Ульяновску и Иваново.