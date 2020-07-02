Улицу Ипподромскую сузят на две недели ради строительства автострады для четвёртого моста

Улицы Серебренниковскую и Зыряновскую в Новосибирске соединит автострада, которая в дальнейшем станет частью транспортной развязки четвёртого моста через Обь.
— Начало строительства четвёртого моста через Обь дает нам возможность привести в порядок прилегающую к нему транспортную сеть. В частности, приступить к реконструкции улицы Зыряновской. Сейчас она узкая, что не позволяет пустить по ней транспорт в полном объёме. В результате эта улица будет расширена до четырёх полос, мы получим автостраду, которая станет альтернативой для улицы Большевистской. Также здесь сохранится трамвайная линия, будет обустроен тротуар, — рассказал мэр Анатолий Локоть.
Уже 30 июля начнётся монтаж одного из пролётов новой автострады, из-за чего улицу Ипподромскую сузят, а по ночам проезд будет полностью перекрыт. Также на Ипподромской будет реконструирован путепровод с трамвайными путями.
В начале июня стало известно, что рядом с четвёртым мостом появится тоннель.