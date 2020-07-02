Улицу Ипподромскую сузят на две недели ради строительства автострады для четвёртого моста

Уже 30 июля начнётся монтаж одного из пролётов новой автострады, из-за чего улицу Ипподромскую сузят, а по ночам проезд будет полностью перекрыт. Также на Ипподромской будет реконструирован путепровод с трамвайными путями.

В начале июня стало известно, что рядом с четвёртым мостом появится тоннель.