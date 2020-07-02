На Советском шоссе иномарка врезалась в пассажирский автобус

Вечером в четверг, 2 июля, в Новосибирске произошла авария с участием пассажирского автобуса ПАЗ.



— На Советском шоссе автобус разворачивался, а иномарка на зелёный ехала прямо, — сообщила в редакцию НГС читательница.

От удара автомобиль получил серьёзные повреждения передней части. Авария стала причиной пробки в сторону улицы Петухова.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли прокомментировать аварию: информация о ДТП в ведомство ещё не поступала.

Сегодня днём автомобилисты встали в 7-километровую пробку на Бердском шоссе.