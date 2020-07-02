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Тема дня Новосибирск затопило: люди и машины плывут в лужах

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На Советском шоссе иномарка врезалась в пассажирский автобус

Легковой автомобиль получил серьёзные повреждения

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Очевидцы сообщают, что иномарка ехала на зелёный свет

Очевидцы сообщают, что иномарка ехала на зелёный свет

Вечером в четверг, 2 июля, в Новосибирске произошла авария с участием пассажирского автобуса ПАЗ.

— На Советском шоссе автобус разворачивался, а иномарка на зелёный ехала прямо, — сообщила в редакцию НГС читательница.

От удара автомобиль получил серьёзные повреждения передней части. Авария стала причиной пробки в сторону улицы Петухова.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли прокомментировать аварию: информация о ДТП в ведомство ещё не поступала.

Сегодня днём автомобилисты встали в 7-километровую пробку на Бердском шоссе.

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ДТП с общественным транспортомпробка
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