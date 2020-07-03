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В Новосибирской области — всплеск безработных. Показываем в одной картинке, сколько людей потеряли работу

Пик обращений в центр занятости пришелся на май-июнь

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Коронавирус больно ударил не только по здоровью людей, но и по бизнесу. Некоторые компании перешли на удаленку, некоторым пришлось принимать непопулярные решения ради спасения бизнеса

Коронавирус больно ударил не только по здоровью людей, но и по бизнесу. Некоторые компании перешли на удаленку, некоторым пришлось принимать непопулярные решения ради спасения бизнеса

В Новосибирской области за последние два месяца резко выросло число безработных. Если в апреле их было 16 тысяч 100 человек, то в конце июня — уже 51 тысяча 300. Такие данные указаны на сайте Министерства труда и социального развития НСО.

Показываем в одной картинке, как увеличивалось количество безработных новосибирцев в период с января по июнь 2020 года.

В январе этого года в области было зарегистрировано 13 тысяч 500 безработных граждан, что составляет 0,9% от числа трудоспособного населения. С начала года 205 человек уволили в результате сокращений, а за помощью в поиске новой должности обратились 5 тысяч 700 человек. В феврале показатели немного увеличились — число безработных возросло на 1000 человек и составило 1% от работоспособного населения. К этому моменту уже 549 работников уволили из-за сокращений.

В марте безработными оказались 14 тысяч 100 человек, из-за сокращений к этому моменту без работы остались 726 сибиряков. В апреле число нетрудоустроенных составило 16 тысяч 100 человек, число сокращённых работников — 914.

Наибольший скачок числа безработных произошёл в последние два месяца. В мае таких было уже 37 тысяч 200 человек, то есть 2,6% от численности рабочей силы, а число попавших под сокращение — 1369 человек. В июне безработных стало ещё больше — 51 тысяча 300 жителей области, а это 3,6% трудоспособных граждан. Из-за сокращений к этому моменту уволили уже 1711 человек.

Также Министерство труда сообщило, сколько жителей Новосибирской области обратились за помощью в поиске работы. В январе таких было 5 тысяч 700 человек, в феврале — 11 тысяч 900, в марте — 18 тысяч 200, в апреле — 28 тысяч 600. К маю помощь в трудоустройстве понадобилась 51 тысяче 800 жителям региона, а в июне — 70 тысячам 400 сибирякам.

Из-за коронавируса в России временно увеличили пособие по безработице. А во время июньского совещания с Владимиром Путиным была озвучена информация, что пик по безработице в стране придется на осень 2020 года.

Больнее всего коронавирус ударил по торговле и общепиту. Кафе, бары и рестораны не работают уже четвертый месяц, больше 10 тысяч работников этой сферы испытывают финансовые трудности. На этой неделе новосибирские рестораторы объединились и запустили instagram-петицию, чтобы привлечь к себе внимание и добиться встречи с губернатором региона Андреем Травниковым. Это произошло через несколько дней после того, как в регионе продлили ограничения на работу общепита и некоторых других сфер до 1 августа.

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