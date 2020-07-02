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Криминал

Завершено расследование уголовного дела о драке, в которой погиб спецназовец из Новосибирска

Следственный комитет направил материалы уголовного дела в Генпрокуратуру

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Никита Белянкин служил по контракту и воевал под Алеппо

Никита Белянкин служил по контракту и воевал под Алеппо

Следственный комитет завершил следствие и направил в генпрокуратуру уголовное дело в отношении девяти участников драки в Подмосковье, во время которой был убит спецназовец из Новосибирска Никита Белянкин. Информацию об этом подтвердил НГС адвокат одного из подозреваемых Нарек Костянян:

— Дело будет рассматривать Московский областной суд, — подчеркнул он.

Дело направят в суд в случае, если генеральная прокуратура утвердит обвинительное заключение.

24-летний Никита Белянкин погиб летом 2019 года — его смертельно ранили в массовой драке, которая произошла в Подмосковье, в деревне Путилково. Сибиряк скончался на месте. Друзья погибшего новосибирца рассказали НГС, что Никита заступился за прохожего, которого избивали толпой. Про самого Никиту Белянкина известно, что он служил разведчиком и участвовал в боях под Алеппо в Сирии.

Дело об убийстве бывшего военного было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

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