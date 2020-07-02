Завершено расследование уголовного дела о драке, в которой погиб спецназовец из Новосибирска

Следственный комитет завершил следствие и направил в генпрокуратуру уголовное дело в отношении девяти участников драки в Подмосковье, во время которой был убит спецназовец из Новосибирска Никита Белянкин. Информацию об этом подтвердил НГС адвокат одного из подозреваемых Нарек Костянян:

— Дело будет рассматривать Московский областной суд, — подчеркнул он.

Дело направят в суд в случае, если генеральная прокуратура утвердит обвинительное заключение.

24-летний Никита Белянкин погиб летом 2019 года — его смертельно ранили в массовой драке, которая произошла в Подмосковье, в деревне Путилково. Сибиряк скончался на месте. Друзья погибшего новосибирца рассказали НГС, что Никита заступился за прохожего, которого избивали толпой. Про самого Никиту Белянкина известно, что он служил разведчиком и участвовал в боях под Алеппо в Сирии.