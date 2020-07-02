Сильный ливень в Новосибирске: на Первомайке в лужах плавают дети — заплыв сняли на видео

А вы сделали кадры затопленного города? Присылайте фото и видео в любой из мессенджеров на наш редакционный номер 8 923 157–00–00. Или скидывайте напрямую в наш Директ в инстаграме — @ngs_news (и вообще, давайте там дружить!).

Ровно месяц назад в Новосибирске тоже прошёл сильный ливень — мы публиковали самые яркие кадры того, как наш город превратился в маленькую Венецию.