Сильный ливень в Новосибирске: на Первомайке в лужах плавают дети — заплыв сняли на видео

Сегодня, 2 июля, в Новосибирске прошёл сильный ливень, в результате чего по улицам потекли реки.
— Красная Toyota Corolla приплыла в УАЗ. Плавают дыни, — говорится в подписи под фотографиями в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». На них видно, как люди пытаются перейти дорогу у дома вплавь.
vk.com/act54
Сильный дождь осложнил и дорожную ситуацию в городе — сервис 2ГИС оценивает пробки на 7 баллов. Сложнее всего тем, кто сейчас добирается с правого берега на левый по Димитровскому мосту. Также стоят Октябрьский мост, Станционная, Фабричная и Троллейная.
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Ровно месяц назад в Новосибирске тоже прошёл сильный ливень — мы публиковали самые яркие кадры того, как наш город превратился в маленькую Венецию.