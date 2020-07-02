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Тема дня Новосибирск затопило: люди и машины плывут в лужах

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Сильный ливень в Новосибирске: на Первомайке в лужах плавают дети — заплыв сняли на видео

Сегодня на город обрушился сильный дождь

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Ливень добрался до Первомайки — это парковка по улице Одоевского, 1/10

Ливень добрался до Первомайки — это парковка по улице Одоевского, 1/10

Сегодня, 2 июля, в Новосибирске прошёл сильный ливень, в результате чего по улицам потекли реки.

— Красная Toyota Corolla приплыла в УАЗ. Плавают дыни, — говорится в подписи под фотографиями в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». На них видно, как люди пытаются перейти дорогу у дома вплавь.

А так выглядят затопленная улица Тенистая

А так выглядят затопленная улица Тенистая

vk.com/act54

Сильный дождь осложнил и дорожную ситуацию в городе — сервис 2ГИС оценивает пробки на 7 баллов. Сложнее всего тем, кто сейчас добирается с правого берега на левый по Димитровскому мосту. Также стоят Октябрьский мост, Станционная, Фабричная и Троллейная.

Потоки воды на площади Труда и Бердском шоссе

Кажется, дети на Акатуйском жилмассиве только рады дождю

Кажется, дети на Акатуйском жилмассиве только рады дождю

Чего не скажешь об автомобилистах. Вот такие последствия оставил дождь на площади Энергетиков

Чего не скажешь об автомобилистах. Вот такие последствия оставил дождь на площади Энергетиков

Некоторые до сих пор простаивают в пробке. Такое движение сейчас на площади Труда

Некоторые до сих пор простаивают в пробке. Такое движение сейчас на площади Труда

Кто-то любуется водопадом из окна своего дома 

Другие же отважно штурмуют затопленные дороги

Другие же отважно штурмуют затопленные дороги

Главное — закатать штанины и снять обувь перед этим

А вы сделали кадры затопленного города? Присылайте фото и видео в любой из мессенджеров на наш редакционный номер 8 923 157–00–00. Или скидывайте напрямую в наш Директ в инстаграме — @ngs_news (и вообще, давайте там дружить!).

Ровно месяц назад в Новосибирске тоже прошёл сильный ливень — мы публиковали самые яркие кадры того, как наш город превратился в маленькую Венецию.

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Потопливень
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