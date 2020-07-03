Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных — нас ждёт не только жара

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — в городе возможны дожди с грозами. При этом будет достаточно жарко.

— Мы полагаем, что территория Новосибирской области и смежных регионов будет находиться в условиях достаточно активной циклонической деятельности, то есть пониженного атмосферного давления. Система подпитывается перемещением волновых возмущений из районов южного Урала и северного Казахстана. Весьма вероятны в ближайшие трое суток ливневые грозовые дожди с порывистыми ветрами, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

