Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных — нас ждёт не только жара

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — в городе возможны дожди с грозами. При этом будет достаточно жарко.
— Мы полагаем, что территория Новосибирской области и смежных регионов будет находиться в условиях достаточно активной циклонической деятельности, то есть пониженного атмосферного давления. Система подпитывается перемещением волновых возмущений из районов южного Урала и северного Казахстана. Весьма вероятны в ближайшие трое суток ливневые грозовые дожди с порывистыми ветрами, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
В пятницу и выходные синоптики ожидают южный и юго-восточный ветер 4–9 м/с. Ночью 4 июля возможны порывы до 14 м/с.
Сегодня днём, 3 июля, температура составит +26…+28 градусов, 4 июля, в субботу, она опустится до +25…+27 градусов, а 5 июля до +24…+26.
Ночью 4 июля ожидается +15…+17 градусов, а в воскресенье ночью температура опустится до +14…+16.
— Вероятность дождей грозового характера в ближайшие трое суток возрастает, — пояснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Кратковременные дожди и грозы местами возможны в течение трёх дней.
НГС писал о том, какая погода ожидается в июле. Для этого мы заглянули на несколько популярных виртуальных погодных сервисов. А накануне в Новосибирске прошёл сильный ливень — из-за него горожане плавали в лужах и ходили по ним босиком.