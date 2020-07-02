Новосибирцы получили полмиллиона выплат от Путина на детей

С апреля 2020 года семьи с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта , получают доплату в размере 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Этой мерой социальной поддержки уже воспользовались 9403 безработных жителя Новосибирской области.



С 1 июня в регионе начали также производить единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля). По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области, поступило 323 113 заявлений. Эти средства материальной поддержки уже перечислены более 308 000 получателей.

