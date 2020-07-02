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Новосибирцы получили полмиллиона выплат от Путина на детей

Больше всего выплат получили семьи, которым положено по 10 тысяч рублей на ребёнка

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Выплаты на детей в Новосибирской области получают с апреля

Выплаты на детей в Новосибирской области получают с апреля

Семьи с детьми в Новосибирской области получили более 445 000 выплат в рамках поддержки от президента из-за коронавируса.

Как сообщили в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области, всего на назначение выплат принято 544 250 заявлений, уже перечислено 445 435 пособий.

Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет выплатили 43 266 новосибирцам. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738 рублей, то есть ниже одного прожиточного минимума на человека. В Новосибирской области размер выплаты составляет 6018,5 рублей, пособие назначается как по заявлению, так и в беззаявительном порядке. За назначением выплаты обратились более 100 000 новосибирцев.

С апреля 2020 года семьи с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта, получают доплату в размере 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Этой мерой социальной поддержки уже воспользовались 9403 безработных жителя Новосибирской области.

С 1 июня в регионе начали также производить единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля). По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области, поступило 323 113 заявлений. Эти средства материальной поддержки уже перечислены более 308 000 получателей.

На получение выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, принято более 54 000 заявлений, выплата перечислена 46 417 получателям. Напомним, что для этой выплаты отменили ограничения, связанные с наличием материнского капитала. Размер выплаты составляет 5000 рублей, выплатной период — с апреля по июнь 2020 года.

В июне произвели 37 578 выплат на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал. Сумма выплаты — 5000 рублей.

Кроме того, с июня этого года вдвое повысили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан.

Как напомнили в пресс-службе правительства, подать заявление на ежемесячные выплаты на детей можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Расскажите, пожалуйста, сколько «детских» коронавирусных денег получила ваша семья и как вы их потратили или планируете потратить? Спорили ли вы из-за этого с мужем/женой или самими детьми? Или вы сами — тот самый ребёнок и не получили того, что хотели на эти деньги?

1 июля, в последний день голосования, новосибирцам стали перечислять обещанные 10 000 на детей. Это была уже вторая выплата семьям с детьми: до этого дети до 3 лет получали ежемесячные пособия, а старше — разовую выплату.

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