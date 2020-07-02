Новосибирцы получили полмиллиона выплат от Путина на детей

Семьи с детьми в Новосибирской области получили более
Как сообщили в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области, всего на назначение выплат принято
Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет выплатили
С апреля 2020 года семьи с детьми, где родители потеряли работу после
С 1 июня в регионе начали также производить единовременные выплаты в
На получение выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившихся с
В июне произвели 37 578 выплат на детей в возрасте до
Кроме того, с июня этого года вдвое повысили пособие по уходу за ребенком до
Как напомнили в пресс-службе правительства, подать заявление на ежемесячные выплаты на детей можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Расскажите, пожалуйста, сколько «детских» коронавирусных денег получила ваша семья и как вы их потратили или планируете потратить? Спорили ли вы из-за этого с мужем/женой или самими детьми? Или вы сами — тот самый ребёнок и не получили того, что хотели на эти деньги?
1 июля, в последний день голосования, новосибирцам стали перечислять обещанные