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Выпускников НГТУ оставят без корочек — вуз объяснил, почему не будет их делать в этом году

Тем, кто хочет корочки для документа сейчас, придётся покупать их самим

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В НГТУ временно не делают дипломы из-за коронавируса

В НГТУ временно не делают дипломы из-за коронавируса

В Новосибирском государственном техническом университете сообщили, что в этом году не будут делать корочки для дипломов из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее одна из выпускниц Наталья Боровских написала в редакцию НГС о том, что в этом году в вузе покупать корочки для дипломов предложили старостам.

— Я окончила платный факультет НГТУ. Всего за обучение было заплачено около 450 тысяч рублей. Недавно оказалось, что корочки выдавать университет не собирается. Будут выданы просто бумаги, которые, честно говоря, даже в дом стыдно принести. Со студентов собирают по 70 рублей за красные корочки, 65 рублей за синие, чтобы закупать эти корочки, причем этим занимаются старосты, так как в период пандемии невозможно пройти в университет и оплатить эти корочки в кассе, и деканат этим заниматься не собирается, — объяснила Наталья.

В университете НГС объяснили, что вуз должен предоставить выпускникам сам диплом и приложение к нему, а выдача обложек в законе не предусмотрена.

— В этому году руководство НГТУ НЭТИ приняло решение временно отказаться от изготовления корочек для дипломов в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Это поможет сократить количество контактов внутри университета и снизить риск заражения сотрудников и студентов коронавирусной инфекцией. Поэтому пока корочки для дипломов в нашем университете заказать нельзя, — сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

Также в вузе добавили, что выпускники смогут сделать себе обложку для диплома, когда эпидемиологическая обстановка нормализуется.

В июне стало известно, что НГТУ и ещё два новосибирских вуза вошли в рейтинг 100 лучших вузов страны. Их больше всего любят работодатели.

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