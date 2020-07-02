Выпускников НГТУ оставят без корочек — вуз объяснил, почему не будет их делать в этом году

В Новосибирском государственном техническом университете сообщили, что в этом году не будут делать корочки для дипломов из-за сложной эпидемиологической обстановки.



Ранее одна из выпускниц Наталья Боровских написала в редакцию НГС о том, что в этом году в вузе покупать корочки для дипломов предложили старостам.



— Я окончила платный факультет НГТУ. Всего за обучение было заплачено около 450 тысяч рублей. Недавно оказалось, что корочки выдавать университет не собирается. Будут выданы просто бумаги, которые, честно говоря, даже в дом стыдно принести. Со студентов собирают по 70 рублей за красные корочки, 65 рублей за синие, чтобы закупать эти корочки, причем этим занимаются старосты, так как в период пандемии невозможно пройти в университет и оплатить эти корочки в кассе, и деканат этим заниматься не собирается, — объяснила Наталья.

