Выпускников НГТУ оставят без корочек — вуз объяснил, почему не будет их делать в этом году

В Новосибирском государственном техническом университете сообщили, что в этом году не будут делать корочки для дипломов из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Ранее одна из выпускниц Наталья Боровских написала в редакцию НГС о том, что в этом году в вузе покупать корочки для дипломов предложили старостам.
— Я окончила платный факультет НГТУ. Всего за обучение было заплачено около 450 тысяч рублей. Недавно оказалось, что корочки выдавать университет не собирается. Будут выданы просто бумаги, которые, честно говоря, даже в дом стыдно принести. Со студентов собирают по 70 рублей за красные корочки, 65 рублей за синие, чтобы закупать эти корочки, причем этим занимаются старосты, так как в период пандемии невозможно пройти в университет и оплатить эти корочки в кассе, и деканат этим заниматься не собирается, — объяснила Наталья.
В университете НГС объяснили, что вуз должен предоставить выпускникам сам диплом и приложение к нему, а выдача обложек в законе не предусмотрена.
— В этому году руководство НГТУ НЭТИ приняло решение временно отказаться от изготовления корочек для дипломов в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Это поможет сократить количество контактов внутри университета и снизить риск заражения сотрудников и студентов коронавирусной инфекцией. Поэтому пока корочки для дипломов в нашем университете заказать нельзя, — сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
Также в вузе добавили, что выпускники смогут сделать себе обложку для диплома, когда эпидемиологическая обстановка нормализуется.
В июне стало известно, что НГТУ и ещё два новосибирских вуза вошли в рейтинг 100 лучших вузов страны. Их больше всего любят работодатели.