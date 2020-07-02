Большевистская и Бердское шоссе встали в семикилометровую пробку — ситуацию осложнила авария с грузовиками

Судя по сообщениям водителей, которые они оставляют в сервисе 2ГИС, ДТП произошло около часа назад и блокировало все полосы. Водители пытаются объехать аварию, однако только усугубляют ситуацию — сейчас движение затруднено на улицах Хитровская и Выборная, машины также стоят на Взлётной.



В последнее время на Бердском шоссе часто образуются большие пробки — водители винят во всём дорожные работы и аварии на этом участке.