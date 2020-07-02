Большевистская и Бердское шоссе встали в семикилометровую пробку — ситуацию осложнила авария с грузовиками

Сегодня, 2 июля, в Новосибирске из-за аварии на улице Большевистской образовалась большая пробка.
Машины стоят от остановки «Храм Михаила Архангела» и до остановки «Таловая». Протяжённость затора, по данным сервиса «Яндекс.Карты», составляет около семи километров.
Около часа назад на перекрёстке Большевистской — Днепрогэсовской произошла авария с участием трёх автомобилей.
— В аварии нет пострадавших, это ДТП с материальным ущербом, — пояснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По его данным, столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль.
Судя по сообщениям водителей, которые они оставляют в сервисе 2ГИС, ДТП произошло около часа назад и блокировало все полосы. Водители пытаются объехать аварию, однако только усугубляют ситуацию — сейчас движение затруднено на улицах Хитровская и Выборная, машины также стоят на Взлётной.
В последнее время на Бердском шоссе часто образуются большие пробки — водители винят во всём дорожные работы и аварии на этом участке.