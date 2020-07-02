2 июля четверг
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 4/10
usd 70.44
eur 79.19
Тема дня Как проголосовал Новосибирск. Итоги

Все новости

Все новости
Происшествия

Большевистская и Бердское шоссе встали в семикилометровую пробку — ситуацию осложнила авария с грузовиками

Движение также затруднено на прилегающих улицах — Выборной, Хитровской и Взлётной

3 868
39 Обсудить

Поделиться

ДТП парализовало движение транспорта не только по основным магистралям, но и по другим улицам, которые водители используют для объезда

ДТП парализовало движение транспорта не только по основным магистралям, но и по другим улицам, которые водители используют для объезда

Сегодня, 2 июля, в Новосибирске из-за аварии на улице Большевистской образовалась большая пробка.

Машины стоят от остановки «Храм Михаила Архангела» и до остановки «Таловая». Протяжённость затора, по данным сервиса «Яндекс.Карты», составляет около семи километров.

Около часа назад на перекрёстке Большевистской — Днепрогэсовской произошла авария с участием трёх автомобилей.

— В аварии нет пострадавших, это ДТП с материальным ущербом, — пояснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По его данным, столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль.

Вот так выглядит пробка на картах 2ГИС

Вот так выглядит пробка на картах 2ГИС

Судя по сообщениям водителей, которые они оставляют в сервисе 2ГИС, ДТП произошло около часа назад и блокировало все полосы. Водители пытаются объехать аварию, однако только усугубляют ситуацию — сейчас движение затруднено на улицах Хитровская и Выборная, машины также стоят на Взлётной.

В последнее время на Бердском шоссе часто образуются большие пробки — водители винят во всём дорожные работы и аварии на этом участке.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПгрузовикпробка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (39)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!