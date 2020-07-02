Избирком объявил окончательные итоги голосования новосибирцев по поправкам к Конституции. Изучаем цифры

Глава новосибирской избирательной комиссии Ольга Благо озвучила окончательные итоги голосования по поправкам к Конституции в области. За поправки проголосовали 67,58%, против — 31,3%.

Ольга Благо уточнила, что явка по Новосибирску составила 35,17%, в то время, как в области перевалила за 65,63%. Если не учитывать Новосибирск, то по области «за» проголосовали более 71% избирателей, «против» — 27,33%.

В Новосибирске за поправки проголосовали 62,33% избирателей, против — 36,94%. Наибольшая явка была в Центральном, Советском и Железнодорожном районах.