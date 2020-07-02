В Новосибирской области назначили нового главу МВД — рассказываем, что о нём известно

1 июля Владимир Путин подписал указ о новом назначении главы управления МВД в Новосибирской области. Пустующее после Юрия Стерликова кресло занял Андрей Кульков, экс-глава хакасского МВД.
Информация об этом уже появилась на сайте главного управления МВД по НСО.
НГС рассказывает всё, что известно о новом начальнике новосибирского МВД.
48-летний Андрей Кульков родом из города Иваново, начинал службу в милиции с должности инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 1993 году.
Последние крупные назначения: должность заместителя начальника УМВД России по Ивановской области — начальника полиции (в 2014 году) и должность главы Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (с 2018 года).
За время работы в Хакасии Андрей Кульков в скандалах замечен не был. В марте
«По общей раскрываемости преступлений МВД по Республике Хакасия занимает
В сведениях о доходах и имуществе за 2017 год, когда Андрей Кульков работал замначальника УМВД по Ивановской области, указал две квартиры площадью 35 и 36 квадратных метров, два земельных участка общей площадью почти 900 квадратов, жилой дом на 46 квадратов (всё совместное владение с супругой), а также доход в размере 1,362 млн рублей. У его супруги также указан автомобиль «Сузуки Гранд Витара» 2007 года, её годовой доход — чуть больше 200 тысяч рублей.
По итогам 2018 года (на тот момент уже возглавлял МВД в Хакасии), его доход вырос — до 2,167 млн рублей (а у супруги, наоборот, упал — до 64,4 тысячи рублей). В декларации всё те же земельные участки, квартиры площадью 35 квадратных метров, а у супруги — тот же автомобиль «Сузуки».
Для сравнения: за 2018 год экс-глава управления МВД в Новосибирской области Юрий Стерликов задекларировал доход на сумму 7,1 млн рублей.
Почти месяц назад — 1 июня — Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы новосибирского МВД Юрия Стерликова, рапорт о своём увольнении он подал ещё в апреле. Мы рассказывали о скандалах, в том числе с участием его подчиненных, которыми запомнилась «эпоха Стерликова».