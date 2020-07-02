В Новосибирской области назначили нового главу МВД — рассказываем, что о нём известно

Последние крупные назначения: должность заместителя начальника УМВД России по Ивановской области — начальника полиции (в 2014 году) и должность главы Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (с 2018 года).



За время работы в Хакасии Андрей Кульков в скандалах замечен не был. В марте 2020 года представил годовой отчёт деятельности хакасской полиции: согласно ему, число зарегистрированных преступлений в республике сократилось на 2,7% по сравнению с прошлым годом, а процент раскрываемости составил около 67%.



«По общей раскрываемости преступлений МВД по Республике Хакасия занимает 13 место среди субъектов Российской Федерации и 2 место в Сибирском федеральном округе, по раскрываемости тяжких и особо тяжких составов — 26 место», — цитировал Андрея Кулькова сайт Верховного Совета Республики Хакасии.



В сведениях о доходах и имуществе за 2017 год, когда Андрей Кульков работал замначальника УМВД по Ивановской области, указал две квартиры площадью 35 и 36 квадратных метров, два земельных участка общей площадью почти 900 квадратов, жилой дом на 46 квадратов (всё совместное владение с супругой), а также доход в размере 1,362 млн рублей. У его супруги также указан автомобиль «Сузуки Гранд Витара» 2007 года, её годовой доход — чуть больше 200 тысяч рублей.

