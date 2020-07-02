Мы спросили сибиряков, какие бы поправки в Конституцию они внесли. Сумасшедшие (и не очень) идеи

Результаты голосования по поправкам к Конституции уже известны (кстати, проверьте, есть ли ваш район в списке «протестных»). И цифры стали очередным поводом для дискуссий: одни удивляются высокой явке, другие — процентному соотношению голосов, третьи спорят друг с другом, как надо было проголосовать — за или против. Как говорил классик: критикуешь — предлагай! Мы спросили новосибирцев на нашей страничке в соцсети «ВКонтакте», какие поправки в основной документ страны они бы внесли. Среди ответов — и мечтания, и протесты, и сомнения. Давайте почитаем, чего хотят горожане.
Самым популярным оказалось предложение от Дениса Сергеевича: «Уменьшение пенсионного возраста — мужчины в 55 лет, женщины в 50!». Этот же пользователь предложил ещё несколько поправок (возможно, все немного о наболевшем), которые оказались не настолько популярными. Среди них: «остановить рост тарифов ЖКУ», «увеличить налоги на богатых до 35% и уменьшить налоги на мизерную зарплату до 7%».
Второй по популярности народной поправкой стала идея от читательницы Татьяны Бодалевой: «Не подпускать близко к власти никого из ныне правящих, их родственников и знакомых, во веки вечные». Впрочем, на это сразу же отреагировали и другие читатели, задав простой вопрос: «Какого вам надо президента? Кандидата в студию». На это ответа, к сожалению, не нашлось.
Читательница Ольга Печуркина предложила внести следующее: «Оставлять налоги в регионах, по месту фактического адреса предприятия (плевать на юридический адрес)». Интересно, поддержали бы её руководители компаний?
Комментатор Ольга Бондаренко внесла такое предложение: «Сделать сайт, где будут каждый месяц отчитываться чиновники, начиная с ЖКХ и заканчивая губернатором, за проделанную работу. Лично. В лицо. Отвечать на все комментарии и предложения. И показывать, какую они получили заработную плату за свою проделанную работу».
Ещё одна читательница хочет, чтобы «детей лечили бесплатно, а то дети — достояние республики, а собирают на лечение с людей».
Комментатор Надежда Лобанова предложила давать пожизненный срок за воровство государственного имущества государственными служащими. Читатель Евгений Корнилов предложил альтернативу: «Всю эту кодлу (компанию. — Прим. ред.) отправить на рудники и угольные шахты, чтобы работали на благо страны и народа, а не сидели пожизненно за счёт налогоплательщиков».
Читатель Евгений Гоголев предложил уравнять зарплаты чиновников до обычных средних зарплат. Он удивляется: «Что они такого выдающегося делают, что получают больше — намного больше — врачей, сотрудников МЧС, которые, между прочим, тоже спасают жизни?». Его поддерживает и другой читатель Евгений Баландин: «Установить максимальный размер оплаты труда для чиновников и депутатов любого уровня не выше величины прожиточного минимума».
Некоторые читатели предлагают варианты, которые похожи на мечты. Так, комментатор Артур Кашленков предложил следующее: «Пенсию с 40 лет получать всем подряд, квартиры всем бездомным, раз в год пособие по 200 000 рублей каждому, правительство поменять, и это всё одна поправка». Как думаете, станет ли это когда-нибудь реальностью?
Новосибирец Константин Николаев предложил ввести ежемесячное пособие от дохода продажи природных ресурсов. А читательница Вероника Козлова на наш вопрос ответила так: «Повышение уровня образования! Чем умнее стадо, тем им сложнее управлять».
А вы ходили на голосование по внесению поправок к Конституции РФ?
ЦИК подвел итоговые цифры по голосованию. Уже знаете, какой результат?
20 фотографий с голосования — посмотрите, как выглядели участки в этот день.