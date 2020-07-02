Мы спросили сибиряков, какие бы поправки в Конституцию они внесли. Сумасшедшие (и не очень) идеи

Самым популярным оказалось предложение от Дениса Сергеевича: «Уменьшение пенсионного возраста — мужчины в 55 лет, женщины в 50!». Этот же пользователь предложил ещё несколько поправок (возможно, все немного о наболевшем), которые оказались не настолько популярными. Среди них: «остановить рост тарифов ЖКУ», «увеличить налоги на богатых до 35% и уменьшить налоги на мизерную зарплату до 7%».

Второй по популярности народной поправкой стала идея от читательницы Татьяны Бодалевой: «Не подпускать близко к власти никого из ныне правящих, их родственников и знакомых, во веки вечные». Впрочем, на это сразу же отреагировали и другие читатели, задав простой вопрос: «Какого вам надо президента? Кандидата в студию». На это ответа, к сожалению, не нашлось.

Читательница Ольга Печуркина предложила внести следующее: «Оставлять налоги в регионах, по месту фактического адреса предприятия (плевать на юридический адрес)». Интересно, поддержали бы её руководители компаний?



Комментатор Ольга Бондаренко внесла такое предложение: «Сделать сайт, где будут каждый месяц отчитываться чиновники, начиная с ЖКХ и заканчивая губернатором, за проделанную работу. Лично. В лицо. Отвечать на все комментарии и предложения. И показывать, какую они получили заработную плату за свою проделанную работу».