На Ипподромской из-под земли забила холодная вода — она вылилась на дорогу

Сегодня, 2 июля, утром в Новосибирске залило проезжую часть улицы Ипподромской.



Холодная вода затопила дорогу неподалёку от перекрёстка с улицей Писарева. Она начала бить из-под земли и хлынула на пешеходную дорожку и проезжую часть. Об этом рассказал подписчик сообщества «АСТ-54».

НГС направил запросы в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании» и мэрии Новосибирска, чтобы узнать о причинах подтопления и о том, когда его устранят. В «Горводоканале» рассказали, что их сетей на месте случившегося нет.