На Ипподромской из-под земли забила холодная вода — она вылилась на дорогу

Сегодня, 2 июля, утром в Новосибирске залило проезжую часть улицы Ипподромской.
Холодная вода затопила дорогу неподалёку от перекрёстка с улицей Писарева. Она начала бить из-под земли и хлынула на пешеходную дорожку и проезжую часть. Об этом рассказал подписчик сообщества «АСТ-54».
НГС направил запросы в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании» и мэрии Новосибирска, чтобы узнать о причинах подтопления и о том, когда его устранят. В «Горводоканале» рассказали, что их сетей на месте случившегося нет.
В середине июня огромный фонтан забил из-под земли на Бердском шоссе. Эта авария случилась во время теплоиспытаний.
Уже завтра, 3 июля, в Новосибирске начнётся новый этап опрессовки. Мы публиковали список улиц, которые останутся без горячей воды.