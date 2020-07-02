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На Ипподромской из-под земли забила холодная вода — она вылилась на дорогу

Причины происшествия пока неизвестны

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Вода вылилась на проезжую часть и пешеходную дорожку

Вода вылилась на проезжую часть и пешеходную дорожку

Сегодня, 2 июля, утром в Новосибирске залило проезжую часть улицы Ипподромской.

Холодная вода затопила дорогу неподалёку от перекрёстка с улицей Писарева. Она начала бить из-под земли и хлынула на пешеходную дорожку и проезжую часть. Об этом рассказал подписчик сообщества «АСТ-54».

НГС направил запросы в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании» и мэрии Новосибирска, чтобы узнать о причинах подтопления и о том, когда его устранят. В «Горводоканале» рассказали, что их сетей на месте случившегося нет.

В середине июня огромный фонтан забил из-под земли на Бердском шоссе. Эта авария случилась во время теплоиспытаний.

Уже завтра, 3 июля, в Новосибирске начнётся новый этап опрессовки. Мы публиковали список улиц, которые останутся без горячей воды.

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затопило дорогу
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