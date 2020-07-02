На Маркса появилось новое граффити с русалкой в боевом раскрасе и осьминогом

Большое граффити появилось на стенах торгового комплекса «Гранит» в Новосибирске на площади Маркса. Работа выполнена по коммерческому заказу, но никаких названий магазинов или брендов на ней нет.
Граффити расположено со стороны многоуровневой автопарковки. Рисунок расположен на трех поверхностях: на двух стенах трансформаторной подстанции, примыкающей к «Граниту», и стене самого торгового комплекса.
Работа выполнена граффитистом Дмитрием Яблонским (@appleskiy). Как пояснил художник, заказчиком выступил сам «Гранит», который таким образом решил оформить вход ювелирного зала.
Главными героями работы стали большой осьминог и русалка, которая, по словам художника, женщина и, скорее всего, любит украшения. При этом граффитист изобразил русалку не полностью — стену украшает только её портрет.
— Была поставлена задача отразить тематику ювелирных украшений. Отсюда и выбор сюжета — сокровища океана. В работе есть и элементы космического пейзажа, в котором мы можем увидеть блеск звёзд как украшений и блеск драгоценных, возможно, инопланетных камней, — говорит Яблонский.
По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас насчитывается уже больше 300 граффити разного размера. Значительная часть их выполнена художниками ради самовыражения. Однако в последние годы такого рода рисунки (их ещё называют мурал (mural) — от испанского слова murо — стена) нередко заказывают городские власти и частные компании. Среди ярких примеров такого рода портрет Стива Джобса над входом в сервисный центр Apple в здании гостиницы «Центральная». Иногда граффити заказывают и управляющие компании жилых домов. Так, например, целая серия рисунков на подъездных группах появилась в этом году в Северо-Чемском жилмассиве.