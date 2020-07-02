2 июля четверг
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 4/10
usd 70.44
eur 79.19
Тема дня Как проголосовал Новосибирск. Итоги

Все новости

Все новости
Город

На Маркса появилось новое граффити с русалкой в боевом раскрасе и осьминогом

Рисунок заказал торговый центр, на стенах которого он появился

2 663
17 Обсудить

Поделиться

По замыслу художника, портрет девушки с боевым раскрасом — это портрет русалки, хотя её хвоста не видно

По замыслу художника, портрет девушки с боевым раскрасом — это портрет русалки, хотя её хвоста не видно

Большое граффити появилось на стенах торгового комплекса «Гранит» в Новосибирске на площади Маркса. Работа выполнена по коммерческому заказу, но никаких названий магазинов или брендов на ней нет.

Граффити расположено со стороны многоуровневой автопарковки. Рисунок расположен на трех поверхностях: на двух стенах трансформаторной подстанции, примыкающей к «Граниту», и стене самого торгового комплекса.

Работа выполнена граффитистом Дмитрием Яблонским (@appleskiy). Как пояснил художник, заказчиком выступил сам «Гранит», который таким образом решил оформить вход ювелирного зала.

Главными героями работы стали большой осьминог и русалка, которая, по словам художника, женщина и, скорее всего, любит украшения. При этом граффитист изобразил русалку не полностью — стену украшает только её портрет.

— Была поставлена задача отразить тематику ювелирных украшений. Отсюда и выбор сюжета — сокровища океана. В работе есть и элементы космического пейзажа, в котором мы можем увидеть блеск звёзд как украшений и блеск драгоценных, возможно, инопланетных камней, — говорит Яблонский.

Путь к сокровищам преграждает осьминог&nbsp;

Путь к сокровищам преграждает осьминог 

По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас насчитывается уже больше 300 граффити разного размера. Значительная часть их выполнена художниками ради самовыражения. Однако в последние годы такого рода рисунки (их ещё называют мурал (mural) — от испанского слова murо — стена) нередко заказывают городские власти и частные компании. Среди ярких примеров такого рода портрет Стива Джобса над входом в сервисный центр Apple в здании гостиницы «Центральная». Иногда граффити заказывают и управляющие компании жилых домов. Так, например, целая серия рисунков на подъездных группах появилась в этом году в Северо-Чемском жилмассиве.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!