На Маркса появилось новое граффити с русалкой в боевом раскрасе и осьминогом

Большое граффити появилось на стенах торгового комплекса «Гранит» в Новосибирске на площади Маркса. Работа выполнена по коммерческому заказу, но никаких названий магазинов или брендов на ней нет.



Граффити расположено со стороны многоуровневой автопарковки. Рисунок расположен на трех поверхностях: на двух стенах трансформаторной подстанции, примыкающей к «Граниту», и стене самого торгового комплекса.



Работа выполнена граффитистом Дмитрием Яблонским (@appleskiy). Как пояснил художник, заказчиком выступил сам «Гранит», который таким образом решил оформить вход ювелирного зала.

