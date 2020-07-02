Перепутал с чаем и начал задыхаться: в Новосибирске спасли 12-летнего мальчика, глотнувшего жидкости для мытья машин

Новосибирские автоинспекторы помогли родителям доставить их 12-летнего сына с отравлением в больницу. Мальчик выпил жидкость для мытья машин.



Как сообщили в областной Госавтоинспекции, вчера около 15 часов дня на Советском шоссе к экипажу ДПС — старшему лейтенанту полиции Павлу Ульриху и старшему лейтенанту полиции Анатолию Семенко — обратился мужчина, водитель «Тойоты-Авенсис». Он объяснил, что в машине у него ребёнок, который случайно выпил жидкость для мытья автомобиля.

Бабушка пострадавшего мальчика, Наталья Даурцева, рассказала, что в этот день её внук Роман вместе с родителями поехал за покупками в город — семья живет в Краснообске.