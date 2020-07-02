Перепутал с чаем и начал задыхаться: в Новосибирске спасли 12-летнего мальчика, глотнувшего жидкости для мытья машин

Новосибирские автоинспекторы помогли родителям доставить их 12-летнего сына с отравлением в больницу. Мальчик выпил жидкость для мытья машин.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, вчера около 15 часов дня на Советском шоссе к экипажу ДПС — старшему лейтенанту полиции Павлу Ульриху и старшему лейтенанту полиции Анатолию Семенко — обратился мужчина, водитель «Тойоты-Авенсис». Он объяснил, что в машине у него ребёнок, который случайно выпил жидкость для мытья автомобиля.
Бабушка пострадавшего мальчика, Наталья Даурцева, рассказала, что в этот день её внук Роман вместе с родителями поехал за покупками в город — семья живет в Краснообске.
— Отец приехал забирать их на площадь Кирова. Они все вещи положили в багажник, и внук говорит: «Я хочу пить». Мама ему сказала взять в багажнике чай разливной. Он пошел, отца рядом не было, а в багажнике лежала бутылка из-под чая — там была жидкость для мытья машины. Он бутылки перепутал и глотнул этой жидкости. Естественно, ожог, начал задыхаться, ему стало плохо, — рассказала Даурцева.
Отец хотел отвезти сына на подстанцию в Краснообске, где сам работает. Но по пути он увидел пост ГИБДД.
— Сын сориентировался, остановился перед гаишниками, говорит: «Ребята, у меня сын в машине помирает, надо что-то сделать». Они, недолго думая, включили сирены и сказали ему, что надо везти в первую больницу на Вертковской. С мигалками быстро доехали, в больнице быстро сделали промывание. Ребята молодцы, пошли навстречу, не каждый сможет так сделать. Они тут же схватили ребёнка, когда отец тоже растерялся. Врач сказал, до скорой в Краснообске могли бы не довезти, хорошо, что попался пост ГАИ и помогли, — рассказала Наталья Даурцева.
Как уточнили в Госавтоинспекции, ребёнка доставили в больницу за 10 минут.
Сейчас 12-летний Роман в реанимации под капельницами. По словам Натальи Даурцевой, у ребёнка стабильное состояние, но ему ещё требуется врачебное наблюдение.
На прошлой неделе новосибирские спасатели помогли подросткам, которые чуть не утонули на Обском водохранилище.
Инцидент произошел 24 июня. Подростки купались в полутора километрах от берега между пляжами «Золотой берег» и «Бумеранг», держась за надувной матрас, а потом у него вылетел клапан. Из матраса вышел весь воздух, и подростки едва держались на плаву.