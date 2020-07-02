Число умерших от коронавируса в НСО перевалило за сотню

В четверг, 2 июля, оперштаб отчитался ещё о смертях от коронавируса в Новосибирской области.



— Скончались ещё два пациента: мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Также сегодня в регионе зарегистрировали 92 новых случая COVID-19.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

