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Число умерших от коронавируса в НСО перевалило за сотню

В регионе зафиксировано два новых смертельных случая

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Всего в области зарегистрировано 6177 случаев коронавируса 

В четверг, 2 июля, оперштаб отчитался ещё о смертях от коронавируса в Новосибирской области.

— Скончались ещё два пациента: мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Также сегодня в регионе зарегистрировали 92 новых случая COVID-19.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

Накануне в Новосибирской области от коронавируса скончались три человека.

В понедельник, 29 июня, город потрясла новость о смерти хирурга Андрея Хальзова, родного брата министра здравоохранения региона. Он несколько недель лежал в больнице с коронавирусом.

Также на этой неделе журналист НГС Алёна Истомина провела день возле окошка справочной службы вместе с сибиряками, чьи близкие несколько дней назад умерли в 11-й больнице. Мы посчитали катафалки с гробами, а по номерам справок, которые выдают родственникам, предположили количество умерших от коронавируса и пневмонии за один месяц. Подробности — в нашем репортаже.

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Коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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