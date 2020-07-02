Оперштаб отчитался о 92 новых случаях коронавируса в Новосибирской области

В четверг, 2 июля, в Новосибирске зарегистрировали ещё 92 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
— По данным оперативного штаба на утро 2 июля, в регионе зарегистрировано 6177 случаев инфицирования СOVID-19 (+92 за последние сутки), включая 370 детей. 3714 пациентов выписаны с выздоровлением (+96 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.
В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.
В детскую больницу № 3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2371.
Несмотря на то, что каждый день в городе регистрируют по 100 заболевших, вчера в Новосибирске прошло голосование по поправкам к Конституции. Прошедшее голосование отличалось от всех предыдущих: его растянули на 5 дней, а из-за пандемии коронавируса на участках раздавали маски и перчатки. Здесь мы публиковали 20 фотографий с избирательных участков Новосибирска — эти кадры точно войдут в историю.