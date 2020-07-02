Оперштаб отчитался о 92 новых случаях коронавируса в Новосибирской области

В четверг, 2 июля, в Новосибирске зарегистрировали ещё 92 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.



— По данным оперативного штаба на утро 2 июля, в регионе зарегистрировано 6177 случаев инфицирования СOVID-19 (+92 за последние сутки), включая 370 детей. 3714 пациентов выписаны с выздоровлением (+96 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.