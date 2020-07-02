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Тема дня Как проголосовал Новосибирск. Первые итоги

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Политика Как меняют Конституцию

Первые итоги голосования в НСО по поправкам к Конституции (и список самых протестных районов)

Больше половины голосов оказались за поправки, но есть несколько интересных цифр

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Меньше всего поддерживают обнуление сроков Путина в Центральном и Октябрьском районах Новосибирска

Меньше всего поддерживают обнуление сроков Путина в Центральном и Октябрьском районах Новосибирска

Избирательная комиссия Новосибирской области сообщила предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции. По предварительным данным, за поправки проголосовало 67,58% избирателей, против — 31,3%.

Всего на голосование пришли 1 034 355 человек. 11 551 бюллетень оказался недействительным.

Самый большой процент голосов против поправок зарегистрировали в Центральном (40,61%) и Октябрьском (39,18%) районах. Больше всего поддерживают поправки к Конституции в Сузунском (92,1%) и Здвинском (79,96%) районах области.

— В целом процедуру и наблюдатели, и участники оценивают как спокойную и ровную, без нарушений, — рассказала ранее глава облизбиркома Ольга Благо.

1 июля был последний день голосования по поправкам к Конституции, досрочное голосование идёт в Новосибирске с 25 июня. К 22 часам на участках обработали 12,22% бюллетеней. Прошедшее голосование отличалось от всех предыдущих: его растянули на 5 дней, а из-за пандемии коронавируса на участках раздавали маски и перчатки. Здесь мы публиковали 20 фотографий с избирательных участков Новосибирска — эти кадры точно войдут в историю.

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голосованиеобнуление сроков Путина
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