Первые итоги голосования в НСО по поправкам к Конституции (и список самых протестных районов)

— В целом процедуру и наблюдатели, и участники оценивают как спокойную и ровную, без нарушений, — рассказала ранее глава облизбиркома Ольга Благо.



1 июля был последний день голосования по поправкам к Конституции, досрочное голосование идёт в Новосибирске с 25 июня. К 22 часам на участках обработали 12,22% бюллетеней. Прошедшее голосование отличалось от всех предыдущих: его растянули на 5 дней, а из-за пандемии коронавируса на участках раздавали маски и перчатки. Здесь мы публиковали 20 фотографий с избирательных участков Новосибирска — эти кадры точно войдут в историю.