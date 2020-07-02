Нуждается в медпомощи: в Новосибирске ищут подростка в зелёных шортах и темной футболке

Отряд получил заявку после полуночи, на место сразу выехали экипажи. Сейчас волонтеры осматривают территорию:

— Особенностью является то, что мальчик не откликается на свое имя. Хотя, если спросить, как его зовут, может сказать. Он не узнает себя на ориентировках, одет не по погоде. Когда его находили прошлый раз, он просто сидел на остановке. Причем, если разыскивали в Ленинском районе, то сидел он недалеко от Академгородка, — объяснила Яблонских.



Согласно ориентировке отряда, у Олега полное телосложение, он был одет в тёмную футболку и клетчатые зелёные шорты, на ногах — коричневые сандалии.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700-54-52 или по телефону 112.



Накануне в Ордынском районе Новосибирской области потерялся 18-летний Виктор Ковков — он вышел из дома встречать корову с выгула и пропал.