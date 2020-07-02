Нуждается в медпомощи: в Новосибирске ищут подростка в зелёных шортах и темной футболке

Новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» попросил помощи в поисках 14-летнего Олега Иванова. Мальчик пропал вечером 1 июля.
Как сообщили в отряде, подросток пропал во время прогулки между улицами Выборной и Зеленодолинской. Руководитель отряда в Новосибирске Алеся Яблонских пояснила, что мальчик уже терялся в прошлом году:
— Парень с особенностями развития, был вместе с папой. Они решили организовать небольшой поход. Мальчик очень активный, родители им занимаются. Вчера они пошли на пешую прогулку на улицу Выборную, в сторону Гусинобродского шоссе. Уже при подходе к ручью близ улицы Зеленодолинской мальчик просто от папы сбежал. Папа какое-то время его поискал, сразу обратился в отдел полиции Октябрьского района. На место выехал наряд полиции, они тоже мальчишку знают. Приезжала полиция с кинологами, они довели след до Зеленодолинской, далее не смогли, потому что пошёл дождь, — рассказала Яблонских.
Отряд получил заявку после полуночи, на место сразу выехали экипажи. Сейчас волонтеры осматривают территорию:
— Особенностью является то, что мальчик не откликается на свое имя. Хотя, если спросить, как его зовут, может сказать. Он не узнает себя на ориентировках, одет не по погоде. Когда его находили прошлый раз, он просто сидел на остановке. Причем, если разыскивали в Ленинском районе, то сидел он недалеко от Академгородка, — объяснила Яблонских.
Согласно ориентировке отряда, у Олега полное телосложение, он был одет в тёмную футболку и клетчатые зелёные шорты, на ногах — коричневые сандалии.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700-54-52 или по телефону 112.
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