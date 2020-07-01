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На Большевистской Toyota врезалась в ограждение и перевернулась на крышу — два человека серьёзно пострадали

Пассажирку с тяжёлыми травмами увезли в больницу

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Авария произошла в 22:10

Авария произошла в 22:10

В среду вечером, 1 июля в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Toyota Allex врезалась в ограждение возле дороги и перевернулась на крышу. В результате аварии пострадал водитель и пассажирка — девушку с тяжелыми травмами увезли в больницу.

— В 22:10 водитель 1994 года рождения на автомобиле Toyota Allex двигался по улице Большевистской со стороны разъезда Иня, в сторону Речного вокзала. В пути следования у дома №48 произошло столкновение с разделительным ограждением. После столкновения автомобиль перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадал сам водитель, который с ссадинами и травмой руки был доставлен в больницу. Тяжелые травмы получила пассажирка, девушка 1996 года рождения. Она с многочисленными ссадинами и тяжелой травмой головы доставлена в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Этим вечером, 1 июля, в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Subaru Forester и седан Chevrolet Cruze. В аварии пострадала девушка, которая находилась в одном из автомобилей.

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