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Как проголосовала Новосибирская область. Результаты обработки первых бюллетеней (всё предсказуемо)

Избирком подвёл промежуточные итоги голосования

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Избирательные участки закрылись в 20:00

Избирательные участки закрылись в 20:00

Избирательная комиссия Новосибирской области сообщила очередные промежуточные итоги голосования по поправкам к Конституции. По данным главы областного избиркома Ольги Благо, на 22:00 уже обработано 12% бюллетеней.

— Обработано уже 12,22% бюллетеней.За поправки проголосовало 70,78%, против — 28,24%. По предварительным данным, 106 тысяч человек проголосовали на выездных участках. Общее число избирателей по области — 2 млн 150 тысяч. В целом процедуру и наблюдатели, и участники, оценивают как спокойную и ровную, без нарушений, — рассказала Благо.

Также она подчеркнула, что сегодняшнее голосование — это особое и уникальное событие, которое нельзя сравнивать с теми, которые проходили ранее на территории РФ и Новосибирской области.

Сегодня последний день голосования по поправкам к Конституции, досрочное голосование идёт в Новосибирске с 25 июня. Недавно мы писали про жительницу Искитима Елизавету Дедигурову, которая заявила, что её дедушка проголосовал по поправкам к Конституции за себя и ещё за четверых родственников. В ответ на это обвинение в избирательной комиссии рассказали свою версию, как всё было.

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