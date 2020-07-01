«Отбросило на пешеходную дорожку»: в Ленинском районе столкнулись Subaru и Chevrolet, есть пострадавшие

В среду вечером, 1 июля, в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Subaru Forester и седан Chevrolet Cruze. В аварии пострадала девушка, которая находилась в одном из автомобилей.



Как сообщает паблик «АСТ-54», после удара Subaru Forester с вмятиной на левом борту, миновав бордюр и забор, вылетел на пешеходную дорожку.



— В 21:26 в полицию поступило сообщение о столкновении двух автомобилей. ДТП произошло на улице Серафимовича, 26. Пострадала женщина, пока неизвестно, в каком именно автомобиле она была. На месте происшествия пострадавшую осматривают медики, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

