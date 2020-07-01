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На избирательных участках в Новосибирске начали подсчёт голосов

Избирательные участки закрылись в 20:00

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По данным на 18 часов,&nbsp;проголосовали 978 698 жителей Новосибирской области

По данным на 18 часов, проголосовали 978 698 жителей Новосибирской области

Сегодня в 20:00 избирательные участки в Новосибирске закрылись для голосования. Подсчёт голосов уже начался. Фотограф НГС Александр Ощепков запечатлел итоги этого дня.

Избирательные участки закрылись в 20:00

Избирательные участки закрылись в 20:00

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Ранее избирательная комиссия Новосибирской области сообщила промежуточные итоги голосования по поправкам к Конституции. По данным главы областного избиркома Ольги Благо, на 18 часов вечера 1 июля явка составила 45,21%, проголосовали 978 698 жителей Новосибирской области.

Сегодня последний день голосования по поправкам к Конституции, досрочное голосование идёт в Новосибирске с 25 июня. Недавно мы писали про жительницу Искитима Елизавету Дедигурову, которая заявила, что её дедушка проголосовал по поправкам к Конституции за себя и ещё за четверых родственников. В ответ на это обвинение в избирательной комиссии рассказали свою версию, как всё было.

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голосование по правкам к Конституции
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