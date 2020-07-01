На избирательных участках в Новосибирске начали подсчёт голосов

Ранее избирательная комиссия Новосибирской области сообщила промежуточные итоги голосования по поправкам к Конституции. По данным главы областного избиркома Ольги Благо, на 18 часов вечера 1 июля явка составила 45,21%, проголосовали 978 698 жителей Новосибирской области.



Сегодня последний день голосования по поправкам к Конституции, досрочное голосование идёт в Новосибирске с 25 июня. Недавно мы писали про жительницу Искитима Елизавету Дедигурову, которая заявила, что её дедушка проголосовал по поправкам к Конституции за себя и ещё за четверых родственников. В ответ на это обвинение в избирательной комиссии рассказали свою версию, как всё было.