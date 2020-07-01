Новосибирец приковал себя цепями к памятнику Ленина

В среду вечером, 1 июля, в центре Новосибирска мужчина устроил одиночный пикет. Он залез на памятник Ленину с плакатом в руках и приковал себя к нему цепью. Активиста с памятника снимали спасатели МАСС.

— Мужчина приковал себя железными цепями к памятнику Ленина. И стоял так до приезда спасателей. Когда один из них залез на памятник, мужчина свернул плакат, крикнул в толпу: «Спасибо за поддержку» и спокойно спустился на землю. Там его сразу взяли под руки полицейские, поместили в автозак и увезли, — рассказала корреспондент НГС Алёна Истомина.