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Политика

Новосибирец приковал себя цепями к памятнику Ленина

На земле его сразу взяли под руки полицейские, поместили в автозак и увезли

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Вокруг памятника собралась толпа людей

Вокруг памятника собралась толпа людей

В среду вечером, 1 июля, в центре Новосибирска мужчина устроил одиночный пикет. Он залез на памятник Ленину с плакатом в руках и приковал себя к нему цепью. Активиста с памятника снимали спасатели МАСС.

— Мужчина приковал себя железными цепями к памятнику Ленина. И стоял так до приезда спасателей. Когда один из них залез на памятник, мужчина свернул плакат, крикнул в толпу: «Спасибо за поддержку» и спокойно спустился на землю. Там его сразу взяли под руки полицейские, поместили в автозак и увезли, — рассказала корреспондент НГС Алёна Истомина.

Как сообщает «Тайга. инфо», мужчину увезли в Центральное РОВД за «нарушение общественного порядка».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию по задержанию активиста.

В России завершается голосование по поправкам к Конституции РФ. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени, а кое-кто (например, Дальний Восток) уже закончил голосовать и подсчитывает итоги. НГС ведёт онлайн-трансляцию — мы собираем последние данные по России.

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