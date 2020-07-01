В Новосибирской области Toyota Platz сбила пешехода — мужчину увезли в больницу

В среду, 1 июля, в Новосибирской области Toyota Platz сбила пешехода. ДТП произошло в Оби. В результате аварии мужчину увезли в больницу, по предварительной информации, у него сотрясение головного мозга и травма руки.
— Сегодня, в 16:15, водитель 1957 года рождения следовал на автомобиле Toyota Platz по улице Большой со стороны улицы Рабочей в сторону Южной. У дома № 25 по улице Большой совершил наезд на пешехода. Пострадавший — мужчина, 1981 года рождения. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован, по предварительной информации, у него сотрясение головного мозга, травма руки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства выясняются.
29 июня Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Кировского района, которая устроила пьяное ДТП, а потом заявила об угоне.