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В Новосибирской области Toyota Platz сбила пешехода — мужчину увезли в больницу

По предварительной информации, у него сотрясение головного мозга и травма руки

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ДТП произошло в 16:15

ДТП произошло в 16:15

В среду, 1 июля, в Новосибирской области Toyota Platz сбила пешехода. ДТП произошло в Оби. В результате аварии мужчину увезли в больницу, по предварительной информации, у него сотрясение головного мозга и травма руки.

— Сегодня, в 16:15, водитель 1957 года рождения следовал на автомобиле Toyota Platz по улице Большой со стороны улицы Рабочей в сторону Южной. У дома № 25 по улице Большой совершил наезд на пешехода. Пострадавший — мужчина, 1981 года рождения. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован, по предварительной информации, у него сотрясение головного мозга, травма руки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства выясняются.

29 июня Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Кировского района, которая устроила пьяное ДТП, а потом заявила об угоне.

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