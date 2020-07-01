Как голосует Новосибирская область: свежая явка на 18:00

На горячую линию обратилось 310 граждан, которые задавали вопросы о порядке и месте голосования, голосованию вне помещений, а также вопросов о возможности дистанционного голосования.

Сегодня последний день голосования по поправкам к Конституции, досрочное голосование идёт в Новосибирске с 25 июня. Недавно мы писали про жительницу Искитима Елизавету Дедигурову, которая заявила, что её дедушка проголосовал по поправкам к Конституции за себя и ещё за четверых родственников. В ответ на это обвинение в избирательной комиссии рассказали свою версию, как всё было.

