Как голосует Новосибирская область: свежая явка на 18:00

Избирательная комиссия Новосибирской области сообщила промежуточные итоги голосования по поправкам к Конституции. По данным главы областного избиркома Ольги Благо, на 18 часов вечера 1 июля явка составила 45,21%, проголосовало 978 698 жителей Новосибирской области.
— Самые активные у нас на данный момент районы это Качковский продолжает быть в лидерах 83,4%, Сузунский 82,04% и Здвинский 81,47%. Если говорить отдельно по городу Новосибирску отдельно проголосовало 396 304 человека. Это составляет почти 33% в городе Новосибирске. Из лидеров в городе Новосибирске по районам если посмотреть Центральный район 38%, Советский район 37% и Железнодорожный район 37,69%. Ленинский район по-прежнему меньше всех проголосовал - почти 30%, – подчеркнуло Благо.
На горячую линию обратилось 310 граждан, которые задавали вопросы о порядке и месте голосования, голосованию вне помещений, а также вопросов о возможности дистанционного голосования.
Сегодня последний день голосования по поправкам к Конституции, досрочное голосование идёт в Новосибирске с 25 июня. Недавно мы писали про жительницу Искитима Елизавету Дедигурову, которая заявила, что её дедушка проголосовал по поправкам к Конституции за себя и ещё за четверых родственников. В ответ на это обвинение в избирательной комиссии рассказали свою версию, как всё было.