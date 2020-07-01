Пьяная сибирячка врезалась в «Газель» и заявила об угоне — какой приговор вынес ей суд

29 июня Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Кировского района, которая устроила пьяное ДТП, а потом заявила об угоне.



Суд установил, что ночью 15 мая 2019 года сибирячка в состоянии алкогольного опьянения на своём автомобиле въехала в припаркованную возле дома по улице Станиславского «Газель». После чего сообщила в полицию об угоне.

— Подсудимая вину в совершении преступления не признала, пояснила, что участником ДТП она не являлась, находилась в момент столкновения её автомобиля с «Газелью» дома, алкоголь не употребляла. Настаивала на том, что её автомобиль был угнан незнакомым мужчиной, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.