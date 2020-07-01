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Криминал

Пьяная сибирячка врезалась в «Газель» и заявила об угоне — какой приговор вынес ей суд

Женщина настаивала на том, что в момент аварии находилась дома

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Сибирячку приговорили к обязательным работам&nbsp;

Сибирячку приговорили к обязательным работам 

29 июня Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Кировского района, которая устроила пьяное ДТП, а потом заявила об угоне.

Суд установил, что ночью 15 мая 2019 года сибирячка в состоянии алкогольного опьянения на своём автомобиле въехала в припаркованную возле дома по улице Станиславского «Газель». После чего сообщила в полицию об угоне.

— Подсудимая вину в совершении преступления не признала, пояснила, что участником ДТП она не являлась, находилась в момент столкновения её автомобиля с «Газелью» дома, алкоголь не употребляла. Настаивала на том, что её автомобиль был угнан незнакомым мужчиной, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

Суд признал сибирячку виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 306 (заведомо ложный донос о совершении преступлений) и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Приговор в законную силу не вступил.

Калининский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска, которую обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом.

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