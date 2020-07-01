ЦИК подводит итоги голосования по поправкам к Конституции: онлайн

По данным на 17:00 МСК, явка составила 62,88%. Обработано 3,23% бюллетеней.
Предварительные данные такие: за — 70,36%, против — 28,60%.
Чукотка — первый регион, подсчитавший 100% бюллетеней. За поправки к Конституции РФ проголосовали 80,3% избирателей, против — 18,6%.
И тут же данные от Чеченской республики: явка уже 91,8%. Участки там закроются через 3,5 часа.
В Тыве закрылись участки. Явка 90,7% — пока что самая высокая по России.
В ЦИК сегодня в течение дня проходит заседание, которое транслируют в прямом эфире. На экранах в режиме реального времени отражаются результаты голосования, они обновляются раз в несколько минут. Параллельно на соседнем экране транслируются прямые включения с представителями региональных избирательных комиссий. Вот так вот это все выглядит:
Несколько минут назад закрылись избирательные участки в Сибири. Ждем в скором времени данных из Красноярска, Кемерово и Новосибирска.
Данные с Востока пополнились еще тремя регионами:
- Магаданская область: «за» — 65,27%, «против» — 32,76%;
- Камчатка: «за» — 70,59%, «против» — 28,49%;
- Еврейская АО: «за» — 80,24%, «против» — 19,05%.
Итоги предварительные, местные избиркомы еще считают бюллетени.
Владимир Путин волеизъявился сегодня утром на участке в Российской академии наук. В Сети больше всего обсуждали, почему в разгар пандемии глава государства пришел на участок без маски и без перчаток. Ответ из Кремля не заставил себя ждать долго:
— Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке, — цитирует РБК пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Первые данные с Востока России:
- Сахалинская область: «за» — 74,02%, «против» — 24,66%;
- Чукотка: «за» — 83,09%, «против» — 15,75%;
- Приморье: «за» — 73,7%, «против» — 25,25%;
- Хабаровский край: «за» — 71,87%, «против» — 26,78%;
- Забайкалье: «за» — 70,49%, «против» — 28,22%;
- Якутия: «за» — 65,35%, «против» — 33,04%;
- Иркутская область: «за» — 82,87%, «против» — 16,48%;
- Амурская область: «за» — 71,61%, «против» — 27,67%.
Привет, друзья! Здесь мы будем собирать свежие цифры с избирательных участков со всей страны. На данный момент голосование закончилось на Дальнем Востоке, и вот предварительные данные.
После обработки 1,81% бюллетеней за поправки проголосовали 71,45%, против — 27,50%.