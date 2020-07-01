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ЦИК подводит итоги голосования по поправкам к Конституции: онлайн

Дальний Восток уже проголосовал, идет подсчет данных

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В России завершается голосование по поправкам к Конституции РФ. Избирательные участки закроются в 20:00 местного времени, а кое-кто (например, Дальний Восток) уже закончил голосовать и подсчитывает итоги. В этой онлайн-трансляции мы собираем последние данные по России. А примерно в 21:00 мск будет прямое включение из ЦИК РФ, где, как ожидается, будут оглашены итоговые результаты.

Екатерина Бормотова

По данным на 17:00 МСК, явка составила 62,88%. Обработано 3,23% бюллетеней.

Предварительные данные такие: за — 70,36%, против — 28,60%.

Мария Захарова

Чукотка — первый регион, подсчитавший 100% бюллетеней. За поправки к Конституции РФ проголосовали 80,3% избирателей, против — 18,6%.

Мария Захарова

И тут же данные от Чеченской республики: явка уже 91,8%. Участки там закроются через 3,5 часа.

Мария Захарова

В Тыве закрылись участки. Явка 90,7% — пока что самая высокая по России.

Екатерина Бормотова

В ЦИК сегодня в течение дня проходит заседание, которое транслируют в прямом эфире. На экранах в режиме реального времени отражаются результаты голосования, они обновляются раз в несколько минут. Параллельно на соседнем экране транслируются прямые включения с представителями региональных избирательных комиссий. Вот так вот это все выглядит:

В течение дня люди за столом будут меняться

В течение дня люди за столом будут меняться

Утром в информационном центре выступила председатель ЦИК России Элла Памфилова

Утром в информационном центре выступила председатель ЦИК России Элла Памфилова

Помимо самих представителей ЦИК и общественных организаций, на заседании присутствуют СМИ

Помимо самих представителей ЦИК и общественных организаций, на заседании присутствуют СМИ

В режиме реального времени можно наблюдать за ситуацией в каждом регионе

В режиме реального времени можно наблюдать за ситуацией в каждом регионе

Мария Захарова

Несколько минут назад закрылись избирательные участки в Сибири. Ждем в скором времени данных из Красноярска, Кемерово и Новосибирска.

Мария Захарова

Данные с Востока пополнились еще тремя регионами:

  • Магаданская область: «за» — 65,27%, «против» — 32,76%;
  • Камчатка: «за» — 70,59%, «против» — 28,49%;
  • Еврейская АО: «за» — 80,24%, «против» — 19,05%.

Итоги предварительные, местные избиркомы еще считают бюллетени. 

Мария Захарова

Владимир Путин волеизъявился сегодня утром на участке в Российской академии наук. В Сети больше всего обсуждали, почему в разгар пандемии глава государства пришел на участок без маски и без перчаток. Ответ из Кремля не заставил себя ждать долго: 

— Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке, — цитирует РБК пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Кстати, от участия в лотерее глава государства отказался. Хотя и имел шанс поучаствовать, как и любой житель России

Кстати, от участия в лотерее глава государства отказался. Хотя и имел шанс поучаствовать, как и любой житель России

Мария Захарова

Первые данные с Востока России:

  • Сахалинская область: «за» — 74,02%, «против» — 24,66%;
  • Чукотка: «за» — 83,09%, «против» — 15,75%;
  • Приморье: «за» — 73,7%, «против» — 25,25%;
  • Хабаровский край: «за» — 71,87%, «против» — 26,78%;
  • Забайкалье: «за» — 70,49%, «против» — 28,22%;
  • Якутия: «за» — 65,35%, «против» — 33,04%;
  • Иркутская область: «за» — 82,87%, «против» — 16,48%;
  • Амурская область: «за» — 71,61%, «против» — 27,67%.
Общая картина с результатами голосования

Общая картина с результатами голосования

Мария Захарова

Привет, друзья! Здесь мы будем собирать свежие цифры с избирательных участков со всей страны. На данный момент голосование закончилось на Дальнем Востоке, и вот предварительные данные.

После обработки 1,81% бюллетеней за поправки проголосовали 71,45%, против — 27,50%.

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Конституция РФголосование по поправкам в КонституциюЦИКизбирательная комиссия
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