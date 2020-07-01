Как голосует Новосибирская область: данные на 15:00 (и список лидеров)

Сегодня последний день голосования по поправкам в Конституцию, досрочное голосования идёт в Новосибирске с 25 июня. Недавно мы писали про жительницу Искитима Елизавету Дедигурову, которая заявила, что её дедушка проголосовал по поправкам в Конституцию за себя и ещё за четверых родственников. В ответ на это обвинение в избирательной комиссии рассказали свою версию, как всё было.