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Тема дня Как голосуют в Новосибирске: данные на 15:00

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Как голосует Новосибирская область: данные на 15:00 (и список лидеров)

Избирком подвёл промежуточные итоги голосования

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По городу самый большой процент в Железнодорожном и Центральном районах&nbsp;

По городу самый большой процент в Железнодорожном и Центральном районах 

Избирательная комиссия Новосибирской области сообщила промежуточные итоги голосования по поправкам в Конституцию. По данным главы областного избиркома Ольги Благо, на 15 часов дня 1 июля явка составила 41,84%.

— В Дзержинском районе 30%, в Железнодорожном — 33%, Заельцовский — 29,5%, Калининский район 28%, Кировский 28,3, Ленинский район 25,7%, Октябрьский 28,2%, Первомайский 27,5, Советский 32,9% и Центральный 33,5%, — подчеркнула Благо.

Самым большой порог явки среди районов области показал Кочковский район с 81%, самая маленькая явка в Кольцово — 45%. Всего проголосовали 905 384 человека.

Сегодня последний день голосования по поправкам в Конституцию, досрочное голосования идёт в Новосибирске с 25 июня. Недавно мы писали про жительницу Искитима Елизавету Дедигурову, которая заявила, что её дедушка проголосовал по поправкам в Конституцию за себя и ещё за четверых родственников. В ответ на это обвинение в избирательной комиссии рассказали свою версию, как всё было.

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