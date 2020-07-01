Новые модели Hyundai и KIA получат российские двигатели

В Санкт-Петербурге началось строительство завода двигателей для автомобилей Hyundai и KIA. Новое здание возводится рядом с автомобильным предприятием «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где сейчас собираются Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.
Как заявили в пресс-службе производителя, завод будет выпускать 1,6-литровый двигатель серии Gamma. Это известный всем агрегат, который ставится в том числе на упомянутые «Солярисы», «Креты» и «Рио» и имеет мощность 123 лошадиные силы.
В Hyundai не смогли ответить на наш вопрос, какая судьба ждет менее мощный 1,4-литровый агрегат (100 лошадиных сил). Можно предположить, что его либо продолжат импортировать, либо от него полностью откажутся.
— Российский завод двигателей будет выпускать современную продукцию самого высокого качества, соответствующую всем международным стандартам, — отметил гендиректор новой компании по производству моторов «Хендэ Виа Рус» О Сынгхун.
Предприятие планируют запустить в октябре 2021 года. Его общая площадь доставит 36 тысяч квадратных метров — это примерно пять футбольных полей. Завод обеспечит более 500 новых рабочих мест.
Предполагается работа в две смены. На первых этапах планируется выпускать 240 тысяч двигателей в год. Это даже больше, чем необходимо, поскольку в 2019 году в России продали лишь 223 тысячи «Солярисов», «Крет» и «Рио». При этом в перспективе мощность предприятия может вырасти до 330 тысяч двигателей. В планах корейцев — выход на европейский рынок.
Новое предприятие будет пятым моторным заводом Hyundai. Сейчас корейские двигатели выпускаются как в самой Южной Корее, так и в Китае и Мексике.
Недавно две самые популярные модели Hyundai пережили рестайлинг. Обновленный седан Solaris можно найти на «Авто.ру» от 546 000 рублей с учетом скидок, а обновленный кроссовер Creta — от 797 тысяч рублей.