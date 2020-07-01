Новые модели Hyundai и KIA получат российские двигатели

В Санкт-Петербурге началось строительство завода двигателей для автомобилей Hyundai и KIA. Новое здание возводится рядом с автомобильным предприятием «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где сейчас собираются Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.

Как заявили в пресс-службе производителя, завод будет выпускать 1,6-литровый двигатель серии Gamma. Это известный всем агрегат, который ставится в том числе на упомянутые «Солярисы», «Креты» и «Рио» и имеет мощность 123 лошадиные силы.