Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституции

30 июня Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации, в котором призвал участвовать в голосовании по поправкам к Конституции. Глава государства попросил всех «сказать свое слово» и поблагодарил всех, кто уже проголосовал, в очередной раз подчеркнув, что поправки вступят в силу только в том случае, если за них проголосует большинство россиян.

