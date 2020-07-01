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«Не справился с управлением»: водитель BMW врезался в подземный переход на Кирова в Новосибирске

Машина осталась без передней части, но сам 34-летний автомобилист не пострадал

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Водитель не справился с управлением&nbsp;

Водитель не справился с управлением 

Сегодня, 1 июля, днём на пересечении улиц Восхода и Кирова водитель BMW врезался в металлическое ограждение подземного перехода в Октябрьском районе Новосибирска.

— Водитель 1986 года рождения ехал по улице Бориса Богаткова, не справился с управлением, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В результате столкновения автомобиль остался без передней части. В ведомстве уточнили, что сам водитель не пострадал. На месте аварии работает полиция.

На месте аварии работает полиция

На месте аварии работает полиция

Недавно мы писали о массовой аварии на Винаповском мосту с участием пяти автомобилей и одного автобуса. Позже один из участников столкновения выложил запись с видеорегистратора.

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