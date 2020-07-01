«Не справился с управлением»: водитель BMW врезался в подземный переход на Кирова в Новосибирске

Сегодня, 1 июля, днём на пересечении улиц Восхода и Кирова водитель BMW врезался в металлическое ограждение подземного перехода в Октябрьском районе Новосибирска.



— Водитель 1986 года рождения ехал по улице Бориса Богаткова, не справился с управлением, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В результате столкновения автомобиль остался без передней части. В ведомстве уточнили, что сам водитель не пострадал. На месте аварии работает полиция.

