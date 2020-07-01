Получила деньги за несуществующего ребёнка: жительницу Новосибирска отдали под суд за мошенничество

Калининский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска, которую обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом.



— Органами предварительного расследования Базанова В. Б. обвиняется в том, что обратившись в отдел записи актов гражданского состоянии предоставила ложные и недостоверные сведения о рождении ребенка, которого не рожала, на основании чего получила свидетельство о рождении на несуществующего ребенка, — сообщается на сайте суда.

После чего сибирячка предоставила липовое свидетельство о рождении в пенсионный фонд и получила материнский капитал в размере 453 тысячи рублей. Деньги подсудимая обналичила.