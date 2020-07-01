Получила деньги за несуществующего ребёнка: жительницу Новосибирска отдали под суд за мошенничество

Калининский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска, которую обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом.
— Органами предварительного расследования Базанова В. Б. обвиняется в том, что обратившись в отдел записи актов гражданского состоянии предоставила ложные и недостоверные сведения о рождении ребенка, которого не рожала, на основании чего получила свидетельство о рождении на несуществующего ребенка, — сообщается на сайте суда.
После чего сибирячка предоставила липовое свидетельство о рождении в пенсионный фонд и получила материнский капитал в размере 453 тысячи рублей. Деньги подсудимая обналичила.
Сибирячке предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере).
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