Сколько новосибирцев уже проголосовали по поправкам в Конституцию: явка на 12:00

Избирательная комиссия Новосибирской области сообщила промежуточные итоги голосования по поправкам в Конституцию. По данным главы областного избиркома Ольги Благо, на 12 часов дня 1 июля явка составила 37,5%.



— Традиционно отмечается активность наших избирателей в сельских районах и городских округах, — отметила Ольга Благо. — Самые активные районы области — это Кыштовский, Качковский и Сузунские районы. У них явка 70 и чуть более процентов.

По данным на 10 утра, самым активным районом в Новосибирске оказался Центральный — явка составила там больше 25%, следом идёт Железнодорожный — 24%, третье место по активности разделяют Дзержинский и Советский районы (по 22%), с небольшой разницей в несколько сотых процентов идут Калининский, Кировский и Октябрьские районы с явкой в 20%. Меньше всего людей проголосовало в Заельцовском и Первомайском районах — по 19%.