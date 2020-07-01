Сколько новосибирцев уже проголосовали по поправкам в Конституцию: явка на 12:00

Избирательная комиссия Новосибирской области сообщила промежуточные итоги голосования по поправкам в Конституцию. По данным главы областного избиркома Ольги Благо, на 12 часов дня 1 июля явка составила 37,5%.
— Традиционно отмечается активность наших избирателей в сельских районах и городских округах, — отметила Ольга Благо. — Самые активные районы области — это Кыштовский, Качковский и Сузунские районы. У них явка 70 и чуть более процентов.
По данным на 10 утра, самым активным районом в Новосибирске оказался Центральный — явка составила там больше 25%, следом идёт Железнодорожный — 24%, третье место по активности разделяют Дзержинский и Советский районы (по 22%), с небольшой разницей в несколько сотых процентов идут Калининский, Кировский и Октябрьские районы с явкой в 20%. Меньше всего людей проголосовало в Заельцовском и Первомайском районах — по 19%.
По состоянию на 20:00 30 июня проголосовали 739 321 человек. Также в избиркоме отметили, что всего в области за голосованием следят порядка пяти тысяч общественных наблюдателей.
— Никаких замечаний о работе участковых комиссий не поступало, — подчеркнула Ольга Благо.
Сегодня последний день голосования по поправкам в Конституцию, досрочное голосования идёт в Новосибирске с 25 июня. Недавно мы писали про жительницу Искитима Елизавету Дедигурову, которая заявила, что её дедушка проголосовал по поправкам в Конституцию за себя и за ещё четверых родственников. В избирательной комиссии Новосибирской области это заявление опровергли.