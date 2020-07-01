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Из самого опасного водоёма Новосибирска вытащили женщину

Спасатели провели сердечно-лёгочную реанимацию и передали сибирячку медикам

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Спасатели постоянно работают на опаснейшем для купания котловане

Спасатели постоянно работают на опаснейшем для купания котловане

Накануне, 30 июня, спасатели МАСС спасли из самого опасного водоёма города, Юго-Западного карьера, женщину 1972 года рождения.

Инцидент произошёл вечером, примерно в 19:15, в Ленинском районе города в карьере в Юго-Западном жилмассиве.

— Женщина наглоталась воды, без сознания доставлена на берег. Проведена сердечно-лёгочная реанимация. Женщина 1972 года рождения возвращена к жизни, передана бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в группе муниципальной аварийно-спасательной службы.

Недавно НГС писал о том, как новосибирские спасатели пришли на помощь трёхлетнему ребёнку, рука которого застряла в дверном косяке.

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