Из самого опасного водоёма Новосибирска вытащили женщину

Накануне, 30 июня, спасатели МАСС спасли из самого опасного водоёма города, Юго-Западного карьера, женщину 1972 года рождения.



Инцидент произошёл вечером, примерно в 19:15, в Ленинском районе города в карьере в Юго-Западном жилмассиве.

— Женщина наглоталась воды, без сознания доставлена на берег. Проведена сердечно-лёгочная реанимация. Женщина 1972 года рождения возвращена к жизни, передана бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в группе муниципальной аварийно-спасательной службы.

Недавно НГС писал о том, как новосибирские спасатели пришли на помощь трёхлетнему ребёнку, рука которого застряла в дверном косяке.