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Тема дня Как голосуют в Новосибирске: цифры на 12:00

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Члены избирательной комиссии показали, какие продуктовые пайки им выдали на день (выглядит неаппетитно)

На участке № 1790 пайков на всех не хватает

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Такой набор выдали наблюдателям и членам избирательной комиссии&nbsp;

Такой набор выдали наблюдателям и членам избирательной комиссии 

На избирательном участке № 1790, расположенном на улице Котовского в Новосибирске, показали один из продуктовых пайков, который выдали членам избирательной комиссии и наблюдателям на весь день.

— Работаем мы с семи утра до двенадцати, может быть, до часу ночи. И вот выявлен был паек. Нас предупредили, что нас накормят... Надеемся, что мы наедимся, но на целый день этой еды нам не хватит. Вы сами это видите, — рассказала корреспонденту НГС председатель участковой избирательной комиссии № 1790 Елена Вернова.

Вернова пояснила, что на участке семь членов избирательной комиссии и семь наблюдателей, всего — четырнадцать человек. Однако пайков пришло всего 12 штук.

На участок передали 12 пайков вместо 14&nbsp;

На участок передали 12 пайков вместо 14 

— Кого-то мы покормим, а кто-то на нас посмотрит, — недоумевает председатель избирательной комиссии.

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора и правительство Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Сегодня последний день голосования по поправкам в Конституцию, досрочное голосование идёт в Новосибирске с 25 июня. Помимо этого, группа новосибирцев планирует сегодня провести митинг против поправок — мэрия разрешила проводить его только за один час до конца голосования.

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голосование по поправкам в Конституцию
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