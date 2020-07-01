Члены избирательной комиссии показали, какие продуктовые пайки им выдали на день (выглядит неаппетитно)

На избирательном участке № 1790, расположенном на улице Котовского в Новосибирске, показали один из продуктовых пайков, который выдали членам избирательной комиссии и наблюдателям на весь день.
— Работаем мы с семи утра до двенадцати, может быть, до часу ночи. И вот выявлен был паек. Нас предупредили, что нас накормят... Надеемся, что мы наедимся, но на целый день этой еды нам не хватит. Вы сами это видите, — рассказала корреспонденту НГС председатель участковой избирательной комиссии № 1790 Елена Вернова.
Вернова пояснила, что на участке семь членов избирательной комиссии и семь наблюдателей, всего — четырнадцать человек. Однако пайков пришло всего 12 штук.
— Кого-то мы покормим, а кто-то на нас посмотрит, — недоумевает председатель избирательной комиссии.
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора и правительство Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Сегодня последний день голосования по поправкам в Конституцию, досрочное голосование идёт в Новосибирске с 25 июня. Помимо этого, группа новосибирцев планирует сегодня провести митинг против поправок — мэрия разрешила проводить его только за один час до конца голосования.