Так совпало: в последний день голосования новосибирцам стали перечислять обещанные 10 000 на детей

Новосибирцам начали приходить выплаты на детей до 16 лет, которые в июне анонсировал Владимир Путин: эти деньги должны помочь поддержать семьи с детьми в период коронавирусной инфекции.



Выплаты поступают автоматически. О зачислениях на банковский счет новосибирцы уже делятся в соцсетях:

«Доброе утро, всех обладателей детей с праздником», — написала сибирячка.