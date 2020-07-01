Так совпало: в последний день голосования новосибирцам стали перечислять обещанные 10 000 на детей

Новосибирцам начали приходить выплаты на детей до 16 лет, которые в июне анонсировал Владимир Путин: эти деньги должны помочь поддержать семьи с детьми в период коронавирусной инфекции.
Выплаты поступают автоматически. О зачислениях на банковский счет новосибирцы уже делятся в соцсетях:
«Доброе утро, всех обладателей детей с праздником», — написала сибирячка.
28 июня портал Znak.com опубликовал видеозапись с заявлением человека, похожего на главу ПФР Максима Топилина. На видео он поручает подготовить все назначения и выплаты к 30 июня, потому что «[известно], что <...> произойдет первого числа».
Позже Минтруда и социальной защиты прокомментировало, почему выплаты придут на счет именно 1 июля, которое совпадает с последним днем голосования по поправкам. В ведомстве объяснили, что эта дата прописана в нормативных документах.
Это уже вторая выплата семьям с детьми: до этого дети до трех лет получали ежемесячные пособия, а старше — разовую выплату.