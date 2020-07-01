Нужна ли справка на границе Новосибирска и Алтая и кого отправят на карантин — отвечает Роспотребнадзор

Роспотребнадзор рассказал, кто из приезжающих в Новосибирск должен сидеть на 14-дневном карантине и нужна ли справка для въезда в НСО через Алтай и Кемеровскую область.

Двухнедельный карантин

Обязательная двухнедельная самоизоляция уже отменена для тех, кто едет в Новосибирск из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии. Ограничения для въезда в область из других городов не вводилась. Обязательный 14-дневный карантин сохраняется только для приехавших из-за границы.

Нужна ли справка для въезда в Новосибирск