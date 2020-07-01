1 июля среда
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 70.44
eur 78.99

Все новости

Все новости
Страна и мир

Нужна ли справка на границе Новосибирска и Алтая и кого отправят на карантин — отвечает Роспотребнадзор

Вы часто спрашивали об этом редакцию — отвечаем, как не стать заложником карантинных мер

9 678
40 Обсудить

Поделиться

С наступлением тепла на Алтай устремились сотни туристов из Новосибирской области

С наступлением тепла на Алтай устремились сотни туристов из Новосибирской области

Роспотребнадзор рассказал, кто из приезжающих в Новосибирск должен сидеть на 14-дневном карантине и нужна ли справка для въезда в НСО через Алтай и Кемеровскую область.

Двухнедельный карантин

Обязательная двухнедельная самоизоляция уже отменена для тех, кто едет в Новосибирск из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии. Ограничения для въезда в область из других городов не вводилась. Обязательный 14-дневный карантин сохраняется только для приехавших из-за границы.

Нужна ли справка для въезда в Новосибирск

Никаких справок не требуется. В том числе и для тех, кто едет в область из Кемеровской области и Алтайского края. Но следует помнить о том, что в Новосибирской области продолжает действовать масочный режим, и соблюдать требования носить маску в общественных местах, будь то магазины, общественный транспорт, такси и так далее.

Отказались обслуживать в магазине без маски — это законно?

В связи с постановлением губернатора о масочном режиме любое появление в общественном месте без маски является нарушением, которое расценивается как угроза жизни, здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию окружающих. В таком случае отказ сотрудников в обслуживании покупателя без маски не является нарушением прав потребителей. И наоборот, нарушитель масочного режима может быть привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал постановление главного санитарного врача страны Анны Поповой, которое регламентирует нашу жизнь до конца года.

Патрульные посты на границе Новосибирской области и Алтайского края появились ещё в апреле. В начале июня корреспонденты НГС ездили в село Кашкарагаиха (Алтайский край), чтобы сделать репортаж о семье сыроваров. Их без проблем пропустили (и выпустили) на территорию края.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Роспотребнадзор
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (40)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!