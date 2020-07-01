Нужна ли справка на границе Новосибирска и Алтая и кого отправят на карантин — отвечает Роспотребнадзор

Роспотребнадзор рассказал, кто из приезжающих в Новосибирск должен сидеть на 14-дневном карантине и нужна ли справка для въезда в НСО через Алтай и Кемеровскую область.
Двухнедельный карантин
Обязательная двухнедельная самоизоляция уже отменена для тех, кто едет в Новосибирск из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии. Ограничения для въезда в область из других городов не вводилась. Обязательный 14-дневный карантин сохраняется только для приехавших из-за границы.
Нужна ли справка для въезда в Новосибирск
Никаких справок не требуется. В том числе и для тех, кто едет в область из Кемеровской области и Алтайского края. Но следует помнить о том, что в Новосибирской области продолжает действовать масочный режим, и соблюдать требования носить маску в общественных местах, будь то магазины, общественный транспорт, такси и так далее.
Отказались обслуживать в магазине без маски — это законно?
В связи с постановлением губернатора о масочном режиме любое появление в общественном месте без маски является нарушением, которое расценивается как угроза жизни, здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию окружающих. В таком случае отказ сотрудников в обслуживании покупателя без маски не является нарушением прав потребителей. И наоборот, нарушитель масочного режима может быть привлечён к административной ответственности по
Ранее Роспотребнадзор опубликовал постановление главного санитарного врача страны Анны Поповой, которое регламентирует нашу жизнь до конца года.
Патрульные посты на границе Новосибирской области и Алтайского края появились ещё в апреле. В начале июня корреспонденты НГС ездили в село Кашкарагаиха (Алтайский край), чтобы сделать репортаж о семье сыроваров. Их без проблем пропустили (и выпустили) на территорию края.