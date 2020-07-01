В Новосибирске полицейские задержали серийного грабителя — он нападал на девушек

Полицейские задержали 31-летнего жителя Калининского района Новосибирска — он подозревается в совершении серии грабежей.

— В мае текущего года злоумышленник совершал на улицах города нападения на женщин и срывал с них золотые цепочки. На данный момент установлено, что фигурант причастен к трем грабежам. Похищенные украшения он продавал случайным прохожим. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 45 тысяч рублей, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО .

В ведомстве уточнили, что задержанный был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас в отношении него выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.