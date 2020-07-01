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Криминал

В Новосибирске полицейские задержали серийного грабителя — он нападал на девушек

Сейчас полицейские ищут других возможных жертв задержанного

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31-летний новосибирец подозревается в серийных грабежах&nbsp;

31-летний новосибирец подозревается в серийных грабежах 

Полицейские задержали 31-летнего жителя Калининского района Новосибирска — он подозревается в совершении серии грабежей.

— В мае текущего года злоумышленник совершал на улицах города нападения на женщин и срывал с них золотые цепочки. На данный момент установлено, что фигурант причастен к трем грабежам. Похищенные украшения он продавал случайным прохожим. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 45 тысяч рублей, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В ведомстве уточнили, что задержанный был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас в отношении него выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ («Грабёж»). Но оперативники подозревают, что жертв могло быть больше, поэтому просят всех, кто пострадал от действий новосибирца, связаться с полицией по телефонам: 232-81-79, 232-81-89.

Девять лет назад мы писали о новосибирце, который был осужден за нападения на женщин, которых он ошибочно принимал за свою бывшую жену. Мужчина был зол на супругу из-за разрушившейся семьи и два раза, будучи пьян, он принимал прохожих женщин за свою бывшую, нападал на них и убегал. Одной женщине он нанёс удар ножом.

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