В Новосибирске полицейские задержали серийного грабителя — он нападал на девушек

Полицейские задержали 31-летнего жителя Калининского района Новосибирска — он подозревается в совершении серии грабежей.
— В мае текущего года злоумышленник совершал на улицах города нападения на женщин и срывал с них золотые цепочки. На данный момент установлено, что фигурант причастен к трем грабежам. Похищенные украшения он продавал случайным прохожим. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более
В ведомстве уточнили, что задержанный был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас в отношении него выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по
Девять лет назад мы писали о новосибирце, который был осужден за нападения на женщин, которых он ошибочно принимал за свою бывшую жену. Мужчина был зол на супругу из-за разрушившейся семьи и два раза, будучи пьян, он принимал прохожих женщин за свою бывшую, нападал на них и убегал. Одной женщине он нанёс удар ножом.